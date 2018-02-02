США проинформировали Россию о своей новой ядерной доктрине

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. США проинформировали Россию о содержании своей новой ядерной доктрины до ее обнародования. Об этом сообщила в пятницу исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Анита Фридт.

"Мы [заранее] проинформировали Россию о ядерной доктрине", - отметила она, добавив, что Вашингтон и Москва "много говорят" друг с другом. Как отметила и. о. помощника госсекретаря, она проинформировала представителей российского посольства "этим утром". "Мы также сделали это (проинформировали представителей России - прим. ТАСС) в Москве", - пояснила дипломат.

По словам Фридт, обе страны "находятся в процессе" согласования даты нового раунда переговоров по стратегической стабильности. "Мы ведем дискуссии <...> мы успешно реализуем новый договор по СНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений). Мы по-прежнему открыты для потенциального [договора по] контроля над вооружениями в будущем, как мы ранее уже заявляли", - отметила она. Также США проинформировали Китай о новой ядерной доктрине до ее обнародования. "Да, мы проинформировали Китай", - ответила она на соответствующий вопрос журналиста. Объекты внимания новой доктрины Американская администрация не согласна с мнением тех, кто считает, что Россия является исключительным объектом внимания новой ядерной доктрины США, отметила Фридт.

"Я бы не называла эту доктрину российскоцентрической. Россия - одна из упомянутых [в документе] стран, но мы [также] упомянули Китай, мы, разумеется, упомянули КНДР, Иран", - сказала ответственный сотрудник внешнеполитического ведомства США.

"Внимание этой доктрины ни коим образом не направлено единственно на Россию", - заверила Фридт.

Сокращение ДСНВ

США полагают, что Россия при определенных условиях будет готова продолжать движение по пути дальнейшего сокращения и ограничения ядерных вооружений.

"Мы успешно выполняем Новый ДСНВ. И мы остаемся открытыми для потенциального контроля над вооружениями в будущем, как мы и говорили здесь. Но что нам нужно, так это правильные условия в сфере безопасности. Кроме того, нам нужен готовый партнер, чего до сих пор не было", - сказала сотрудник внешнеполитического ведомства США.

"Россия не обязательно является препятствием или центром внимания данной доктрины", - подчеркнула при этом Фридт.

Российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (Новый ДСНВ) был подписан в 2010 году. Он вступил в силу в 2011 году.

Москва и Вашингтон 5 февраля должны достичь ограничений, установленных данным соглашением. Оно предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 ядерных боезарядов на этих ракетах, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.