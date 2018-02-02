Экс-президент Бразилии Лула да Силва добился отмены судебного запрета на выезд из страны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 февраля. /ТАСС/. Бразильский федеральный судья Бруно Аполинариу отменил в пятницу судебное решение, согласно которому экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва был лишен права на выезд из страны. Как сообщил телеканал Globo, соответствующий вердикт был вынесен в ответ на апелляцию политика.

Аполинариу объяснил свое решение отсутствием признаков того, что бывший глава государства "собирается покинуть страну с целью избежать применения уголовного законодательства". По данным Globo, в ближайшее время Луле да Силве вернут его паспорт, ранее конфискованный правоохранительными органами. Имя политика также будет исключено из общенационального списка лиц, в отношении которых действует запрет на пересечение границы.

25 января другой бразильский судья Рикарду Лейти распорядился конфисковать у Лулы да Силвы паспорт, чтобы не позволить политику покинуть страну. Это решение было принято через сутки после того, как суд второй инстанции подтвердил обвинительный приговор в отношении экс-президента по делу о коррупции и отмывании денег. На прошлой неделе бывший бразильский лидер собирался вылететь в Эфиопию - он был приглашен на встречу, организованную в этой стране Африканским союзом. Политику пришлось отменить поездку.

Бывший президент, несмотря на многочисленные обвинения, остается фаворитом президентских выборов, которые пройдут в Бразилии в октябре этого года. Согласно национальному законодательству, человек, осужденный за коррупцию судом второй инстанции, теряет право занимать выборные должности. Ранее Лула да Силва объявил, что готов стать кандидатом на высший пост вопреки решению суда.