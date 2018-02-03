Госсекретарь США едет в Аргентину для обсуждения сотрудничества и кризиса в Венесуэле

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибудет в Аргентину для обсуждения сотрудничества в сфере безопасности и экономики. Еще одной темой его переговоров с первыми лицами государства станет политический кризис в Венесуэле.

В субботу Тиллерсон отправится в город Сан-Карлос-де-Барилоче. В национальном парке Науэль-Уапи он затронет вопросы научного обмена и защиты окружающей среды. На 4 февраля у госсекретаря запланированы переговоры с главой МИД Аргентины Хорхе Фори.

В понедельник Тиллерсон должен встретиться с президентом республики Маурисио Макри.

Схожесть позиций по Венесуэле

Анонсируя визит госсекретаря США в страны Латинской Америки, руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт отметила, что "на протяжении всей своей поездки Тиллерсон будет призывать уделять повышенное внимание кризису в Венесуэле"

Президент Аргентины неоднократно выступал с критикой действий правительства Венесуэлы. В ходе всех своих выступлений на международных форумах и саммитах он поднимал вопрос необходимости более активного участия международного сообщества в поиске решения венесуэльского кризиса и заявлял о нарушении в Венесуэле принципов правого государства. Во время своей поездки во Францию на прошлой неделе Макри также заявил, что Буэнос-Айрес не признает итоги запланированных на этот год выборов президента Венесуэлы, если они не пройдут в соответствии с международными нормами.

На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис. С апреля 2017 года страну в течение нескольких месяцев сотрясали организуемые оппозицией акции протеста против действий исполнительной власти. Поводом послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, большинство в котором принадлежит оппозиции. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали.

Новая волна критики со стороны международного сообщества обрушилась на правительство Венесуэлы после того, как Конституционная ассамблея республики, которая было созвана по инициативе Мадуро без проведения предварительного референдума, постановила, что президентские выборы должны пройти в Венесуэле до 30 апреля текущего года. Прежде предполагалось, что голосование будет организовано в конце второго полугодия.

Кроме того, на прошлой неделе Верховный суд Венесуэлы отдал распоряжение Национальному избирательному совету отстранить оппозиционную коалицию "Блок демократического единства" от регистрации перед выборами как единого блока.

Экономическое сотрудничество

Выступая в Техасском университете в городе Остине перед началом турне, Тиллерсон отметил экономические реформы, которые проводит правительство Макри. "Аргентина с президентом Макри во главе приложила огромные усилия для внедрения реформ, чтобы открыть экономику своей страны и добиться роста", - сказал он. По его мнению, благодаря действиям аргентинского правительства "вторая по величине экономика Южной Америки готова к инвестициям и росту".

Во время визита в Аргентину в августе прошлого года вице-президент США Майкл Пенс также отметил экономический потенциал Аргентины и заявил о заинтересованности Вашингтона в развитии торговых отношений с южноамериканской республикой. После его поездки страны договорились о допуске аргентинских лимонов на рынок США, которого Буэнос-Айрес добивался много лет. Взамен Аргентина согласилась разрешить поставки свинины из США.

В то же время у Буэнос-Айреса и Вашингтона остаются некоторые нерешенные и вызывающие споры вопросы в сфере экономического сотрудничества. В августе прошлого года Аргентина заявила, что намерена добиваться отмены повышения наложенных США пошлин на биодизельное топливо, поставляемое из южноамериканской республики, и рассматривает возможность обращения в международный суд. Министерство торговли США обосновало рост сборов тем, что в Аргентине якобы существуют субсидии для этого сектора. По словам Буэнос-Айреса, производители не получает подобной поддержки.

Продолжение турне

В рамках своего латиноамериканского турне Тиллерсон уже посетил Мексику. С 5 по 6 февраля госсекретарь будет находиться в Лиме. У него намечены беседы с президентом Перу Педро Пабло Кучински и с перуанской коллегой Кайетаной Альховин Гассани. Сразу после этого он направится в Боготу, где его примет президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Они обсудят борьбу с наркоторговцами, экономические проблемы и рост числа беженцев.

Последний пункт программы визита - встречи в Кингстоне на Ямайке с премьер-министром Эндрю Хоулнессом и главой МИД Каминой Джонсон Смит. Ожидается, что они обменяются мнениями по проблемам региональной безопасности, энергетики и проведения экономических реформ.