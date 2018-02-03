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Пять турецких военных погибли в Африне

Международная панорама
3 февраля, 20:43 дата обновления: 3 февраля, 21:02 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 3, февраля. /ТАСС

Террористы подбили танк ВС Турции

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АНКАРА, 3 февраля. /ТАСС/. Пять турецких военнослужащих погибли во время операции "Оливковая ветвь" в районе Африн на севере Сирии. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Генштаба ВС Турции.

"3 февраля 2018 года в рамках операции "Оливковая ветвь" в районе Шейх Хороз на северо-востоке Африна террористы из Рабочей партии Курдистана (РПК), партии "Демократический союз" (ДС), отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС) подбили наш танк. Пятеро наших военных, находившихся в танке, погибли в результате этого нападения", - говорится в сообщении.

В заявлении также сообщается, что за все время проведения операции "Оливковая ветвь" на севере Сирии ВС республики потеряли уже 13 солдат, еще 57 военных получили ранения в боях с курдами. По последним данным Генштаба, турецкие военные "уничтожили не менее 899 террористов из РПК, СНС, ДС и ИГ".

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов СНС (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и "Демократический союза" в Африне, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.

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Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне
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