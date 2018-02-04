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Уоррен Баффет принял участие в церемонии ввода в строй нового боевого корабля ВМС США

Международная панорама
4 февраля, 6:13 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 4, февраля. /ТАСС

После торжественной речи дочери миллиардера судно стоимостью $440 млн было официально введено в состав американских ВМС

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НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Миллиардер-инвестор Уоррен Баффет принял 3 февраля участие в церемонии официального ввода в строй нового прибрежного боевого корабля ВМС США Omaha. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Корабль, названный в честь родного города миллиардера в штате Небраска, был введен в строй во время торжественного мероприятия в порту Сан-Диего (штат Калифорния). Дочь 87-летнего инвестора Сюзан является "крестной" корабля, в 2015 году в ходе формальной церемонии она нарекла его именем. В этот раз ей также была поручена честь произнести речь, после которой судно стоимостью $440 млн было официально введено в состав американских ВМС.

Omaha, построенная по заказу Пентагона американским отделением австралийской судостроительной компании Austal, стала уже 11-м в серии боевых кораблей прибрежной зоны ВМС США типа LCS и шестым кораблем класса Independence. Судно длиной около 66 метров имеет водоизмещение около 3 тыс. тонн и предназначено для действий на прибрежном мелководье. Его максимальная скорость достигает 74 км/ч, численность экипажа - до 40 человек.

Корабли типа LCS имеют модульную конструкцию и предназначены для выполнения задач противокорабельной, противолодочной и противоминной обороны с применением вооружения и вспомогательного оборудования.

Всего запланировано строительство 26 боевых кораблей типа LCS общей стоимостью $12,4 млрд. Эта программа подвергалась острой критике в Конгрессе США. Сенатор-республиканец Джон Маккейн называл ее самым наглядным примером бесполезного расходования средств, в то время как в Пентагоне подчеркивали важность создания таких кораблей для проведения военно-морских операций.

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