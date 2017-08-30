WSJ: компания Уоррена Баффетта стала крупнейшим акционером Bank of America

ТАСС, 30 августа. Компания Berkshire Hathaway, принадлежащая одному из богатейших людей планеты, инвестору Уоррену Баффетту, стала крупнейшим держателем акций Bank of America, второго по величине банка США. Об этом во вторник сообщает газета The Wall Street Journal.

Berkshire Hathaway в 2011 году заключила сделку с Bank of America на сумму в $5 млрд, по условиям которой эта компания приобрела пакет привилегированных акций банка, а также варранты - ценные бумаги, дававшие ей право приобрести 700 млн обыкновенных акций Bank of America по цене в $7,14 долларов за бумагу в расчете на то, что их стоимость будет расти.

Теперь, когда курс акций Bank of America составляет $23,58, Баффет принял решение исполнить имевшиеся в его распоряжении варранты и приобрести акции. В итоге, по данным "Уолл-стрит джорнэл", сделанная в 2011 году инвестиция принесла Berkshire Hathaway, с учетом полученных дивидендов, $13 млрд прибыли.

Теперь Berkshire Hathaway стала владельцем 6,6% акций Bank of America. "Berkshire намерен сохранить эти акции у себя в течение долгого времени", - заявил The Wall Street Journal Уоррен Баффет в послании, направленном по электронной почте.

Berkshire Hathaway также принадлежит крупнейший пакет акций третьего по величине банка США - Wells Fargo.

Согласно рейтингу журнала Forbes, на данный момент 87-летний Уоррен Баффет занимает третье место среди самых богатых людей планеты, его состояние оценивается в $77 млрд.