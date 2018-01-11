WSJ: американский миллиардер Уоррен Баффетт назвал двух своих вероятных преемников

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Два главных претендента в преемники руководителя американского холдинга Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффетта определены в компании. Об этом сообщила 10 января газета The Wall Street Journal.

Согласно информации издания, руководитель бизнеса по перестрахованию Berkshire Hathaway Аджит Джейн и глава энергетического подразделения Грег Абел назначены на только что созданные посты в совете директоров холдинга. "Они являются теперь двумя ключевыми фигурами в Berkshire в плане наследования [всей структуры]", - приводит издание слова самого 87-летнего Баффетта. "На месте этих двух человек я бы стремился набраться побольше опыта в руководстве всей группой компаний перед тем, как взять бразды правления на себя", - добавил он.

Баффетт 10 января в эфире телеканалу CNBC заявил, что у него "замечательно крепкое здоровье" и что он в ближайшей перспективе не планирует покидать посты председателя совета директоров и главного исполнительного директора холдинга. Однако еще 10 лет во главе Berkshire Hathaway будет "слишком долгим сроком", уточнил миллиардер.

Возглавляемый Баффеттом холдинг Berkshire Hathaway с годами превратился в конгломерат, состоящий из примерно 80 компаний. Они работают в таких областях, как страхование, инвестиции, производство и торговля мебелью, ювелирными изделиями, одеждой и продовольствием.

Уроженец Омахи (штат Небраска) Уоррен Баффетт в 2008 году возглавлял список самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes. В октябре 2017 года предприниматель опустился на третье место в новом рейтинге этого издания, уступив только главе интернет-компании Amazon Джеффри Безосу и основателю корпорации Microsoft Биллу Гейтсу. Его состояние при этом было оценено в $80,6 млрд. За феноменальное рыночное чутье и безошибочные экономические прогнозы Баффетт получил прозвище Оракул из Омахи.