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Reuters: Уоррен Баффетт пожертвовал более $3 млрд на благотворительность

Общество
11 июля, 11:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Пожертвования были сделаны в виде акций холдинга Berkshire Hathaway

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Уоррен Баффетт

Уоррен Баффетт

© EPA/LARRY W. SMITH

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Миллиардер Уоррен Баффетт пожертвовал $3,17 млрд в виде акций принадлежащего ему холдинга Berkshire Hathaway пяти благотворительным фондам. Об этом сообщает во вторник агентство Reuters.

По его информации, кроме фонда Билла и Мелинды Гейтс, который занимается улучшением здоровья населения, сокращением масштабов бедности и оказанием помощи в сфере образования, пожертвование получили также фонд Сьюзан Томпсон Баффетт, названный в честь покойной первой супруги инвестора, а также фонды, находящиеся под управлением его детей.

Уоррен Баффетт, родившийся в Омахе (штат Небраска), в 2008 году возглавлял список самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes. Издание сейчас оценивает состояние бизнесмена в около $76 млрд - второе место по данному показателю в мире и в США. Forbes ставит инвестора на 15-ю строку в рейтинге самых могущественных людей в мире. За феноменальное рыночное чутье и безошибочные экономические прогнозы Баффетт получил прозвище "Оракул из Омахи".

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