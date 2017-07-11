Reuters: Уоррен Баффетт пожертвовал более $3 млрд на благотворительность

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Миллиардер Уоррен Баффетт пожертвовал $3,17 млрд в виде акций принадлежащего ему холдинга Berkshire Hathaway пяти благотворительным фондам. Об этом сообщает во вторник агентство Reuters.
По его информации, кроме фонда Билла и Мелинды Гейтс, который занимается улучшением здоровья населения, сокращением масштабов бедности и оказанием помощи в сфере образования, пожертвование получили также фонд Сьюзан Томпсон Баффетт, названный в честь покойной первой супруги инвестора, а также фонды, находящиеся под управлением его детей.
Уоррен Баффетт, родившийся в Омахе (штат Небраска), в 2008 году возглавлял список самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes. Издание сейчас оценивает состояние бизнесмена в около $76 млрд - второе место по данному показателю в мире и в США. Forbes ставит инвестора на 15-ю строку в рейтинге самых могущественных людей в мире. За феноменальное рыночное чутье и безошибочные экономические прогнозы Баффетт получил прозвище "Оракул из Омахи".