В Эквадоре начался референдум об ограничении числа президентских сроков

ТАСС, 4 февраля. Голосование на референдуме о внесении поправок в конституцию началось в воскресенье в Эквадоре. Как сообщил телеканал Televicentro, избирательные участки открылись начиная с 07:00 (15:00 мск) по местному времени, в некоторых случаях с небольшим опозданием, и будут работать до 17:00 (01:00 мск понедельника).

На голосование вынесено сразу семь инициатив, но широкой общественный резонанс получила лишь одна из них. Речь идет о предложении отменить норму, разрешающую переизбираться на любой государственный пост, в том числе президентский, неограниченное число раз. Эквадорский лидер Ленин Морено, который является инициатором референдума, неоднократно объяснял свое стремление ограничить число переизбраний необходимостью законодательно закрепить принцип сменяемости власти. В то же время, по мнению ряда противников действующего правительства, истинная цель данной инициативы состоит в том, чтобы лишить бывшего главу Эквадора Рафаэля Корреа возможности вновь претендовать на эту должность.

"Сегодня у нас намечена встреча с будущим. Сегодня твой голос обогащает демократию. Давайте все придем к урнам, чтобы выразить наше мнение свободно, мирно, с глубоким уважением к другим", - написал Морено в Twitter за несколько минут до открытия участков. Другие вопросы, которые будут решены в ходе референдума, касаются, в частности, пожизненного лишения осужденных за коррупцию эквадорцев права занимать государственные должности и ужесточения наказания за сексуальные преступления против несовершеннолетних, а также норм по защите окружающей среды.

Hoy tenemos una cita con el futuro. Hoy tu voto enriquece la democracia. Vamos todos a las urnas a dar nuestra opinión, a expresarnos libremente, con profundo respeto por los demás y en paz. — Lenín Moreno (@Lenin) 4 February 2018

Что касается Корреа, который в последние месяцы проживал с семьей в Бельгии, в начале января он вернулся в страну, чтобы агитировать сограждан голосовать против конституционных поправок. Экс-президент также покинул ряды правящего "Альянса ПАИС", объединявшего левые и левоцентристские силы, из-за разногласий с нынешним главой государства и объявил о намерении создать новое политическое движение.

Морено возглавил Эквадор по итогам прошедшего в апреле 2017 года второго тура президентских выборов. Он считался преемником Корреа, который занимал высший пост с 2007 по 2017 год. Однако через несколько месяцев после вступления Морено в должность отношения между двумя политиками резко испортились.

К разногласиям привел уголовный процесс против теперь уже бывшего вице-президента Хорхе Гласа, который занимал этот же пост в администрации Корреа. После того как прокуратура начала расследование, в отношении политика по подозрению в хищении бюджетных средств, Морено подписал указ о лишении второго лица в государстве всех полномочий. Корреа встал на сторону Гласа, обвинив Морено в отказе от политики преемственности, с которой тот шел на выборы.