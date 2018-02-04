Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Еврокомиссия намерена ускорить процесс вступления в ЕС стран Западных Балкан

Международная панорама
4 февраля, 19:40 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 4, февраля. /ТАСС

Сербия и Черногория могут вступить в ЕС уже к 2025 году, считают в Еврокомиссии

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) намерена ускорить процесс присоединения к ЕС стран, расположенных на западе Балканского полуострова. Об этом сообщила в воскресенье немецкая газета Welt со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ ЕК, который будет представлен во вторник в Страсбурге.

Речь идет об Албании, Боснии и Герцеговине, Республике Македония, Сербии, Черногории и самопровозглашенной республике Косово. "Членство в ЕС государств Западных Балкан в политических и экономических интересах Евросоюза", - считают в ЕК.

По мнению представителей Еврокомиссии, Сербия и Черногория могут присоединиться к сообществу уже к 2025 году. "При сильной политической воле, при условии реализации реформ и урегулировании остающихся спорных вопросов с соседями Черногория и Сербия будут готовы стать членами ЕС", - отмечается в документе. В то же время ЕК считает необходимым прежде заключить "юридически обязывающее соглашение о нормализации отношений между Сербией и [самопровозглашенной республикой] Косово".

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 8 ноября прошлого года заявил, что, по его мнению, Сербия и Черногория войдут в состав Евросоюза до 2025 года. В настоящее время кандидатами на вступление в ЕС являются пять стран: Черногория, Сербия, Турция, Албания и Македония.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Сербия Албания Македония Черногория Босния и Герцеговина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Титов заявил о возможной потере Великобританией статуса "убежища для богатых"
2
Комиссия МОК отказала 15 россиянам в приглашении на Олимпиаду-2018
3
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
4
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
5
Лебедев лишен титула чемпиона WBA, пояс будет выставлен в бою Гассиев - Дортикос
6
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
7
Боевые потери самолетов Су-25 ВС России. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама