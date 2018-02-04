СМИ: Еврокомиссия намерена ускорить процесс вступления в ЕС стран Западных Балкан

БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) намерена ускорить процесс присоединения к ЕС стран, расположенных на западе Балканского полуострова. Об этом сообщила в воскресенье немецкая газета Welt со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ ЕК, который будет представлен во вторник в Страсбурге.

Речь идет об Албании, Боснии и Герцеговине, Республике Македония, Сербии, Черногории и самопровозглашенной республике Косово. "Членство в ЕС государств Западных Балкан в политических и экономических интересах Евросоюза", - считают в ЕК.

По мнению представителей Еврокомиссии, Сербия и Черногория могут присоединиться к сообществу уже к 2025 году. "При сильной политической воле, при условии реализации реформ и урегулировании остающихся спорных вопросов с соседями Черногория и Сербия будут готовы стать членами ЕС", - отмечается в документе. В то же время ЕК считает необходимым прежде заключить "юридически обязывающее соглашение о нормализации отношений между Сербией и [самопровозглашенной республикой] Косово".

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 8 ноября прошлого года заявил, что, по его мнению, Сербия и Черногория войдут в состав Евросоюза до 2025 года. В настоящее время кандидатами на вступление в ЕС являются пять стран: Черногория, Сербия, Турция, Албания и Македония.