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В Эквадоре начался подсчет голосов на референдуме о неограниченном переизбрании президента

Международная панорама
5 февраля, 1:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

По данным Национального избирательного совета страны, референдум прошел в спокойной обстановке

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ТАСС, 5 февраля. Подсчет голосов на референдуме, по итогам которого решится вопрос о возможности неограниченного переизбрания на пост президента, начался 4 февраля в Эквадоре после закрытия избирательных участков. Как сообщил Национальный избирательный совет, первые официальные результаты планируется обнародовать в 18:30 по местному времени (02:30 мск).

Компании, которые занимаются изучением общественного мнения, на этот раз не проводили опросов на выходе с участков. Представители одной из них - Центра исследований и специального изучения (Centroinvest) - признали, что не смогли найти клиентов, заинтересованных в организации экзитпола. Таким образом официальные данные будут единственной информацией об итогах голосования.

Как сообщил Национальный избирательный совет Эквадора, референдум прошел в спокойной обстановке, серьезных инцидентов в ходе волеизъявления зафиксировано не было. Однако некоторые избирательные участки открылись с небольшим опозданием.

На голосование было вынесено сразу семь инициатив, предполагающих поправки в конституцию, но широкий общественный резонанс получила лишь одна из них. Речь идет о предложении отменить норму, разрешающую переизбираться на любой государственный пост, в том числе президентский, неограниченное количество раз. Эквадорский лидер Ленин Морено, который является инициатором плебисцита, неоднократно объяснял свое стремление ограничить количество переизбраний необходимостью законодательно закрепить принцип сменяемости власти. В то же время, по мнению ряда противников действующего правительства, истинная цель данной инициативы состоит в том, чтобы лишить бывшего главу Эквадора Рафаэля Корреа возможности вновь претендовать на эту должность.

Морено возглавил Эквадор по итогам прошедшего в апреле 2017 года второго тура президентских выборов. Он считался преемником Корреа, который занимал высший государственный пост с 2007 по 2017 год. Однако через несколько месяцев после вступления Морено в должность отношения между двумя политиками резко испортились.

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