Главы французского и украинского МИД обсудили в Париже ситуацию на востоке Украины

ПАРИЖ, 5 февраля. /ТАСС/. Главы МИД Франции и Украины Жан-Ив Ле Дриан и Павел Климкин провели в понедельник переговоры в Париже, на которых, в частности, обсудили ситуацию в Донбассе. Об этом говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.

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"Эта встреча позволила изучить перспективы углубления двусторонних отношений, подвести итоги процесса реформ на Украине и обсудить усилия по реализации минских договоренностей", - отмечается в сообщении МИД Франции.

В нем подчеркивается, что "кризис продолжается на востоке страны, где каждую неделю он приводит к жертвам и где население страдает, находясь в трудных жизненных условиях". Как отмечается в документе, общей целью остается "глобальное политическое решение кризиса, улучшение ситуации в области безопасности, что предполагает полное соблюдение режима прекращения огня и восстановление социально-экономических связей между двумя сторонами линии соприкосновения". В МИД отметили, что "Франция привержена суверенитету Украины в рамках признанных на международном уровне границ".

В заявлении французского внешнеполитического ведомства также отмечается, что в ходе встречи "министр иностранных дел Франции поддержал важность работы по реформированию страны, которую ведет Украина с тем, чтобы приблизить ее к европейским стандартам управления, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью на ее восточной границе". В сообщении МИД отмечается, что "либерализация визового режима и вступление в силу соглашения о свободной торговле являются важными признаками сближения и солидарности Франции с Украиной".

При этом, как говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства, "борьба с коррупцией является приоритетом, на котором должны быть сосредоточены все усилия, в частности, по созданию независимого и эффективного антикоррупционного суда". "Министры также поприветствовали проекты по сотрудничеству между двумя странами, - подчеркивается в заявлении. - Французские компании широко представлены на Украине, многие другие планируют там начать работу".