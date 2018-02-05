Националисты на Украине пикетировали дипведомства Польши из-за закона о бандеровцах

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Представители националистических партий Украины в понедельник одновременно пикетировали посольство Польши в Киеве, а также польские консульства в Виннице, Луцке, Одессе, Харькове и Львове в знак протеста против принятия польскими Сеймом и Сенатом изменений в закон "о бандеровцах". На акции протеста к польским дипломатическим учреждениям на Украине вышли представители "Свободы", "Национального корпуса", "Правого сектора" (запрещенного в РФ), "Конгресса украинских националистов" и других радикальных организаций.

Участники пикета требовали недопущения антиукраинских изменений в законодательство Польши, что "унижает украинское национальное достоинство и предусматривает уголовное преследование за бандеровскую идеологию".

"Украинцы не позволят обижать своих героев ни живых, ни мертвых", - заявил на митинге возле посольства Польши заместитель председателя партии "Свобода", глава националистической фракции в Киевсовете Юрий Сиротюк.

Он назвал польский закон об институте национальной памяти неприемлемым и призвал президента Польши наложить на него вето. "Мы не будем бить в спину полякам, как делают это они, но считаем данный закон неприемлемым и призываем наложить на него вето", отметил Сиротюк и призвал к дискуссии на уровне исторических аргументов.

По его мнению, поляки "бросают вызов всей украинской нации". Украинские националисты,как сказал Сиротюк, хотят свободной Польши и свободной Украины, "потому что это залог геополитической стабильности Евразии".

1 февраля Сенат Польши принял закон, в соответствии с которым предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет за отрицание преступлений украинских националистов. В соответствии с документом к данной категории преступлений относятся "деяния, совершенные украинскими националистами в 1925-1950 годах, связанные с применением насилия, террора или других форм нарушения прав человека против отдельных лиц или групп людей", а также участие украинских националистов в уничтожении евреев и геноцид, совершенный ими против польских жителей Волыни. Одновременно закон прописывает недопустимость публичного обвинения самих поляков или польского государства в соучастии в преступлениях Третьего рейха или других преступлениях против человечества и мира.