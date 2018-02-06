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США встревожены введением на Мальдивах чрезвычайного положения

Международная панорама
6 февраля, 2:00 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, февраля. /ТАСС

Госдепартамент призвал президента Мальдив Абдуллу Ямина соблюдать принцип верховенства права

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ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа "обеспокоена и разочарована" введением на Мальдивах чрезвычайного положения. Это отметила в понедельник в распространенном заявлении руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

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По ее словам, такое решение, принятое президентом Мальдив Абдуллой Ямином, позволяет "спецслужбам производить аресты и заключать под стражу, запрещать общественности проводить массовые митинги, вводить ограничения на передвижения и приостанавливать действия отдельных положений конституции страны". "Президент [Амин], армия и полиция не стали выполнять законное постановление Верховного суда", - добавила Науэрт.

"США призывают президента Ямина, армию и полицию соблюдать принцип верховенства права, выполнять постановления Верховного суда страны, обеспечить полное функционирование парламента и восстановить гарантированные конституцией гражданские права", - указала Науэрт.

В прошлый четверг Верховный суд Мальдив отменил приговор в отношении бывшего президента страны Мохамеда Нашида и еще восьми представителей оппозиции, обвиняемых в террористической деятельности. В пятницу Нашид объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах в этом году. Кроме того, Верховный суд постановил восстановить мандаты 12 ранее отстраненных оппозиционных депутатов парламента. Согласно агентству AFP, Ямин ранее отстранил от должности начальников полиции Мальдив - Ахмеда Арифа и его преемника Ахмеда Сауди, которые попытались исполнить решения Верховного суда.

В субботу мальдивский парламент сообщил о временной приостановке работы на неопределенный срок по соображениям безопасности, в стране прошли митинги сторонников президента и в поддержку Верховного суда. По данным агентства reuters, к охране правительственных зданий в столице страны были привлечены более 100 сотрудников спецподразделений полиции.

В воскресенье генеральный прокурор Мохамед Анил заявил, что Верховный суд собирается отстранить Ямина от власти. Он также отметил, что у Верховного суда нет полномочий в отношении президента и призвал полицию и военных не подчиняться этому решению. Президент Ямин объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на 15 дней.

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