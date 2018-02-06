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Полиция Нидерландов арестовала 18-летнего подростка по подозрению в DDoS-атаках на банки

Международная панорама
6 февраля, 16:54 UTC+3 ГААГА ГААГА 6, февраля. /ТАСС

Сейчас выясняется, действовал юноша один или же с сообщниками

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ГААГА, 6 февраля. /ТАСС/. Полиция Нидерландов арестовала 18-летнего подростка по подозрению в организации DDoS-атак на крупнейшие банки, налоговую службу и несколько других организаций страны. Об этом сообщила во вторник газета Financieele Dagblad.

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По данным издания, сотрудники подразделения по борьбе с преступлениями в области высоких технологий задержали юношу в населенном пункте Остерхаут на прошлой неделе. Выйти на предполагаемого злоумышленника позволила информация, полученная специалистами онлайн-банка Bunq и вебсайта Tweakers, рассказывающего о современных технологиях. "Несмотря на то, что подросток пользовался защищенным подключением, ему не удалось скрыть все следы своей деятельности", - отметила газета.

По данным правоохранительных органов, подозреваемый определенно несет ответственность за серию DDoS-атак на Bunq, осуществлявшихся с конца прошлого года, а также, возможно, за недавние атаки на сайты банков ABN Amro, ING и Rabobank, налоговую службу и другие организации.

В ходе ареста полиция провела обыски в доме задержанного и изъяла компьютер, а также носители цифровой информации. Кроме того, правоохранительные органы в настоящее время выясняют, действовал ли он в одиночку или у него есть сообщники.

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