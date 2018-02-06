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СМИ: Тиллерсон и Макмастер посетят Анкару в ближайшее время

Международная панорама
6 февраля, 17:09 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 6, февраля. /ТАСС

По данным газеты Milliyet, в ходе их визита будут обсуждаться различные темы, в том числе последние события в Сирии

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АНКАРА, 6 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и помощник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер в ближайшее время прибудут с официальным визитом в Турцию. Об этом сообщила во вторник газета Milliyet.

По ее данным, в эти выходные в Анкару приедет Макмастер, а через неделю - Тиллерсон. Ожидается, что в ходе их визита будут обсуждаться различные темы, в том числе последние события в Сирии.

В прошлом году президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре пообещал турецкому коллеге Тайипу Эрдогану полностью прекратить переброску оружия курдским отрядам в Сирии. Позднее Пентагон выступил с заявлением, что снабжение курдов оружием продолжается.

В январе этого года официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын провел телефонные переговоры с Макмастером, после которого стало известно о том, что Вашингтон вновь пообещал остановить отправку оружия курдам. Однако 1 февраля глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел заявил, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку коалиции "Силы демократической Сирии" (в них входят курдские отряды), пока она борется с ИГ.

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Персоны
Трамп, Дональд Макмастер, Герберт Эрдоган, Реджеп Тайип
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