Трамп высказался за остановку работы правительства в случае срыва сделки с демократами

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп высказался во вторник за остановку работы правительства, если республиканцам не удастся договориться с демократами по иммиграционной реформе. Об этом он заявил во время круглого стола с представителями правоохранительных органов по теме борьбы с организованной преступной группировкой MS-13.

"Мы прекратим работу правительства. Я бы хотел этого, если не будут приняты меры, - отметил он, говоря о необходимости изменения иммиграционного законодательства. - Если мы не избавимся от этих лазеек [в законе], которые позволяют убийцам попасть в нашу страну и продолжать убивать <...> если мы не изменим это, то пусть правительство прекратит свою работу".

По его словам, демократы не хотят координировать усилия и заключать сделку по иммиграционной реформе на предложенных Трампом условиях. Однако его перебила конгрессмен-республиканец Барбара Комсток, которая заявила, что стране не нужна остановка работы правительства. "Вы можете говорить, что захотите. Мы не получаем поддержки демократов", - указал глава государства.

Законодательные проблемы

В прошлом году Трамп принял решение завершить программу защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в страну несовершеннолетними (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) и окончательно прекратить ее действие к 5 марта. Конгрессу США было предложено выработать к этому сроку иммиграционную реформу, которая бы включала в себя законную альтернативу данной программе. Президент указал, что намерен провести иммиграционную реформу и включить в нее финансирование стены на американо-мексиканской границе и ряд других предложений, против которых выступает Демократическая партия.

Ранее Трамп изложил концепцию реформы, включающую в себя четыре пункта. Реформа предполагает обеспечение безопасности на границах и устранение лазеек в иммиграционном законодательстве, прекращение "цепной миграции" (переезда членов семьи мигранта), отмену визовой лотереи, а также предоставление гражданства иммигрантам, въехавшим в страну несовершеннолетними. Таких в США около 1,8 млн человек.

Реформа включена в проект бюджета на 2018 финансовый год, который начался в США уже 1 октября. Демократы выступают против предложенных республиканцами и Трампом условий иммиграционной реформы и не позволяют принять бюджет. Из-за этих противоречий президент уже четыре раз за этот финансовый год подписывал утвержденный Конгрессом проект резолюции о временном финансировании правительства. В последний раз законодатели не успели принять данный документ, и американское правительство не работало на протяжении 69 часов.