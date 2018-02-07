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Меркель заявила, что коалиционный договор обеспечит стабильную работу правительства ФРГ

Международная панорама
7 февраля, 17:43 UTC+3 БЕРЛИН 7, февраля. /ТАСС

Канцлер ФРГ добавила, что участники переговоров "согласовали пакет мер", которые призваны придать "больше динамики" развитию страны

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БЕРЛИН, 7 февраля. /ТАСС/. Согласованный консерваторами и социал-демократами коалиционный договор обеспечит стабильную работу нового правительства Германии. Об этом заявила в среду на пресс-конференции лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель.

Смотрите также
Лидер Христианско-социального союза Хорст Зеехофер, канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель и лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц

В Германии договорились о новом правительстве спустя 4,5 месяца после выборов

"Создана основа для стабильного правительства, которого требует страна и ожидает мир", - сказала она. По словам Меркель, участники коалиционных переговоров "согласовали пакет мер", которые призваны придать "больше динамики" развитию страны.

Лидер ХДС также сообщила, что ее партия проведет съезд, делегаты которого проголосуют по коалиционному договору. Как ожидается, он состоится ориентировочно в конце февраля.

Переговоры о коалиционном соглашении в ФРГ завершились в среду. Три партии - Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз, а также Социал-демократическая партия Германии - согласовали основные положения, которые лягут в основу работы будущего кабмина. Кроме того, партии распределили между собой министерские портфели.

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