WSJ: США при Трампе пытались договориться с Ираном об обмене заключенными

ТАСС, 8 февраля. Белый дом в декабре прошлого года тайно предпринял не менее трех попыток договориться с Ираном об установлении прямого канала связи для обсуждения возможностей обмена заключенными, содержащимися в тюрьмах двух стран, но не преуспел в этом. С таким утверждением выступила в четверг газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на неназванных американских представителей.

Тегеран, согласно полученным изданием сведениям, проигнорировал все эти попытки и отказался выступать в переговоры с Вашингтоном. Таким образом, отмечает газета, остается неопределенной судьба как минимум четырех американских граждан, содержащихся в местах заключения на территории Ирана.

"Сделанное в декабре США предложение является первой попыткой с момента прихода [Дональда] Трампа [в Белый дом], просигнализировавшей о готовности [его администрации] вступить [в переговоры] по поводу возможного обмена заключенными", - говорится в статье.