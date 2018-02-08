Reuters: ЕС не верит в возможность урегулировать отношения с Британией в намеченные сроки

ТАСС, 8 февраля. Руководство Европейского союза (ЕС) не верит в возможность окончательного урегулирования отношений с Великобританией после ее выхода из сообщества в намеченные на время переходного периода сроки - до конца 2020 года. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники в руководящих органах ЕС, осведомленные о ходе переговоров с Великобританией.

"Никто не верит в то, что переходный период завершится в конце 2020 года, - цитирует Reuters слова одного из своих источников в руководящих органах ЕС. - Но мы не хотим делать предложение о его продлении прямо сейчас, потому что это дает нам рычаг влияния на Лондон в ходе переговоров". По мнению источников агентства, после своего выхода из ЕС в марте 2019 года Великобритания не сможет заключить договор о свободной торговле с ЕС в течение переходного периода, который должен завершиться до конца 2020 года.

Во время переходного периода Великобритания будет оставаться членом европейского рынка при условии внесения в полном объеме средств в европейский бюджет в размере своих согласованных взносов, выполняя все законы и директивы ЕС, в том числе новые. При этом Великобритания будет исключена из процесса принятия решений в Евросоюзе. По данным Reuters, многие члены британского правительства осознают, что переходный период придется продлить, однако опасаются это сделать, так как официальное продление сроков пребывания страны в таможенном союзе ЕС может привести к отставке британского правительства.

По оценке агентства, переходный период придется продлить, так как ЕС и Великобритания сталкиваются с трудностями в решении спорных вопросов. В частности, речь идет о статусе границы между Северной Ирландией, которая должна выйти из ЕС как часть Соединенного Королевства, и Ирландией, которая останется в составе Евросоюза. Кроме того, между британскими политиками существуют серьезные разногласия по поводу характера будущих отношений страны с Евросоюзом, отмечает Reuters.

Референдум по вопросу о членства Великобритании в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года, победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники выхода страны из ЕС. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода на ратификацию достигнутых договоренностей в национальных парламентах. Великобритания должна официально выйти из ЕС 29 марта 2019 года, после чего наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.