Австрия не инициирует отмену санкций против РФ до перемен в Донбассе

ВЕНА, 8 февраля. /ТАСС/. Австрия страдает от санкций Евросоюза в отношении России, но не будет инициировать их отмену, пока не изменится ситуация на востоке Украины. Об этом заявил в четверг президент Австрии Александер Ван дер Беллен по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Вене.

"Реакцией ЕС [на ситуацию на востоке Украины] были санкции [в отношении России]. Австрия с самого начала к ним присоединилась, и последовала этому в прошлом декабре во время последнего заседания Совета ЕС. Это - необходимая мера, пока ситуация на востоке Украины или в Крыму не изменится", - сказал Ван дер Беллен на пресс-конференции в администрации австрийского президента.

По его словам, "Австрия, с экономической точки зрения, не рада такому развитию событий [санкциям]". "Мы тоже страдаем от них, но продление санкций было необходимым. Мы не будем выдвигать инициативы по их отмене, пока ситуация не изменится", - подчеркнул президент Австрии.