СМИ: сирийские войска ведут бои на подступах к городу Саракиб в провинции Идлиб

ТАСС, 8 февраля. Бойцы сирийской армии при поддержке отрядов народного ополчения расширяют масштабы операции против форпоста террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), который находится в городе Саракиб в провинции Идлиб (320 км от Дамаска). Как сообщила в четверг газета Al-Watan, войска в ходе наступления в этом северо-западном регионе страны освободили за последние дни 44 населенных пункта.

По информации издания, противнику были нанесены потери в живой силе, уничтожено несколько единиц бронетехники и тяжелые орудия. Бои охватывают соседние с Идлибом районы провинций Хама и Алеппо, через которые проходит стратегическая автотрасса на Дамаск.

Военное командование перебросило на северо-запад Сирии армейские подкрепления. Помимо Саракиба, "Джебхат ан-Нусра" и союзные с ней экстремистские группировки удерживают в своих руках крупные города Хан-Шейхун и Маарет-Нааман.

Как отмечает Al-Watan, с западной стороны к Саракибу приближаются турецкие войска. По сведениям газеты, Турция, которая создает сейчас посты наблюдения в зоне деэскалации "Идлиб", стремится установить контроль над военным аэродромом Тафтаназ в 20 км от Саракиба.