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У Пентагона нет данных о том, что под удар коалиции в Сирии попали россияне

Международная панорама
8 февраля, 23:20 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, февраля. /ТАСС

Ранее телекомпания CBS сообщила, что этот случай стал первым, когда в результате американского авиаудара в Сирии якобы погибли россияне

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис

Глава Пентагона Джеймс Мэттис

© AP Photo/Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Американское правительство не располагает сведениями о том, что среди подвергшихся 7 февраля удару коалиции сирийских ополченцев были граждане России. Об этом сообщил в четверг на встрече с журналистами министр обороны США Джеймс Мэттис, передает информационное агентство Reuters.

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"Это вызывает замешательство, - утверждал шеф Пентагона, комментируя действия сирийских ополченцев, которые, по версии американских Вооруженных сил (ВС), вынудили коалицию произвести обстрелы с применением артиллерии и ракетных систем залпового огня. - Вам придется спрашивать у них, почему они решили начать данную атаку".

Мэттис также сослался на имеющуюся у ВС США предварительную информацию, которая свидетельствует о том, что россиян среди обстрелянных коалицией сирийских ополченцев не было.

Как заявило ранее Министерство обороны России, сирийские ополченцы попали в провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля под обстрел коалиции из-за несогласованных с российскими военными действий. В результате инцидента были ранены 25 ополченцев. Российских военнослужащих в том районе нет, уточнило Минобороны.

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