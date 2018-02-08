У Пентагона нет данных о том, что под удар коалиции в Сирии попали россияне

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Американское правительство не располагает сведениями о том, что среди подвергшихся 7 февраля удару коалиции сирийских ополченцев были граждане России. Об этом сообщил в четверг на встрече с журналистами министр обороны США Джеймс Мэттис, передает информационное агентство Reuters.

"Это вызывает замешательство, - утверждал шеф Пентагона, комментируя действия сирийских ополченцев, которые, по версии американских Вооруженных сил (ВС), вынудили коалицию произвести обстрелы с применением артиллерии и ракетных систем залпового огня. - Вам придется спрашивать у них, почему они решили начать данную атаку".

Мэттис также сослался на имеющуюся у ВС США предварительную информацию, которая свидетельствует о том, что россиян среди обстрелянных коалицией сирийских ополченцев не было.

Как заявило ранее Министерство обороны России, сирийские ополченцы попали в провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля под обстрел коалиции из-за несогласованных с российскими военными действий. В результате инцидента были ранены 25 ополченцев. Российских военнослужащих в том районе нет, уточнило Минобороны.