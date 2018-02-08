Источник: СБ ООН одобрил поездку делегации КНДР на Олимпиаду в Пхёнчхан

ООН, 8 февраля. /ТАСС/. Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР в четверг одобрил поездку делегации страны на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. Как сообщил ТАСС осведомленный источник в штаб-квартире всемирной организации, формальное рассмотрение соответствующей заявки понадобилось в связи с тем, что в состав делегации был включен председатель спорткомитета страны Чхве Хви, в отношении которого действуют санкции ООН.

Согласно информации на официальном сайте комитета СБ ООН, Чхве Хви был включен в санкционный перечень 2 июня 2017 года. Рестрикции ООН для физических лиц включают запрет на поездки за рубеж и замораживание активов.

Как сообщил ТАСС источник в ООН, оформленная Сеулом заявка на допуск делегации КНДР находилась на процедуре умолчания до 15:00 по нью-йоркскому времени (23:00 мск). Ни один из членов комитета, в который входят 15 стран - членов Совбеза, не высказал своих возражений, и запрос был одобрен.

Как следует из заявки, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, в состав делегации КНДР вошли четыре высокопоставленных чиновника - председатель президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР Ким Ён Нам, являющийся номинальным главой государства, родная сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, занимающая пост заместителя начальника Отдела агитации и пропаганды ЦК ТПК, находящийся под санкциями Чхве Хви и председатель Комитета по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон. Их сопровождают 19 человек, в том числе три представителя СМИ.

Ранее южнокорейское министерство объединения сообщило, что делегация КНДР прибудет в Республику Корея из Пхеньяна самолетом авиакомпании Air Koryo в пятницу.

Реакция России

Комментируя рассмотрение заявки в санкционном комитете СБ ООН, постоянный представитель РФ Василий Небензя в четверг заявил журналистам, что у России нет никаких возражений на этот счет. "Как мы можем возражать против этого? Нет, мы это приветствуем. Любые шаги, которые могут способствовать процессу мирного урегулирования, приветствуются", - сказал дипломат.

В начале года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. По итогам нескольких раундов консультаций в пограничном пункте Пханмунджом были достигнуты договоренности, предусматривающие отправку делегации спортсменов, чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхёнчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля. На открытии Игр также будет присутствовать генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, однако в его канцелярии пока не уточнили, планирует ли он в ходе визита встречаться с официальными лицами КНДР.