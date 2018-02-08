Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 57.67
€ 70.77
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: обвиненный в шпионаже в пользу РФ сотрудник разведки Португалии приговорен к тюрьме

Международная панорама
8 февраля, 23:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС

Фредерико Карвальяу Жила обвиняют в якобы продаже секретных документов россиянину Сергею Позднякову

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Суд в Лиссабоне приговорил к семи годам и четырем месяцам тюрьмы бывшего сотрудника Службы информационной безопасности Португалии (SIS) Фредерико Карвальяу Жила, обвиненного в шпионаже в пользу РФ, а также в коррупции. Об этом сообщила местная телекомпания Rádio e Televisão de Portugal.

По ее данным, защита подсудимого намерена обжаловать приговор, пока Фредерико Карвальяу Жил останется под домашним арестом.

Фредерико Карвальяу Жила задержали по запросу португальских властей в Риме в мае 2016 года вместе с россиянином Сергеем Поздняковым, который якобы покупал у бывшего сотрудника португальских спецслужб секретные документы.

Позже Фредерико Карвальяу Жила экстрадировали на родину. В выдаче Позднякова Лиссабону итальянский суд отказал, сочтя недостаточными предоставленные доказательства вины подозреваемого в шпионаже россиянина. На тот момент расследованием занималась португальская сторона, а полицейские Португалии участвовали в операции задержания Позднякова и Жила по международному ордеру. У португальца были найдены конфиденциальные документы ЕС и НАТО, а у россиянина изъяли конверт с €10 тыс.

Как сообщили в октябре ТАСС источники в римском суде, итальянская прокуратура завершила расследование в отношении Познякова и намеревалась передать дело в суд. Согласно заключению следствия, Позднякову предъявлены обвинения в политическом и военном шпионаже. Поздняков на тот момент находился на свободе и, по некоторым данным, покинул Италию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Италия Португалия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МОК приветствует решение CAS отклонить апелляции 47 россиян на недопуск к Играм
2
В МО РФ рассказали о разрушении моста в Сирии после открытия оппозицией шлюзов на Евфрате
3
CAS отклонил апелляции 47 российских спортсменов
4
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
5
Депутат ГД: неприкосновенность нетрезвых судей за рулем не избавляет от ответственности
6
Ответный удар "Серпом": зачем создавался ракетно-ядерный "Тополь"
7
Неприятности в раю: почему разгорелся политический кризис на Мальдивах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама