СМИ: обвиненный в шпионаже в пользу РФ сотрудник разведки Португалии приговорен к тюрьме

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Суд в Лиссабоне приговорил к семи годам и четырем месяцам тюрьмы бывшего сотрудника Службы информационной безопасности Португалии (SIS) Фредерико Карвальяу Жила, обвиненного в шпионаже в пользу РФ, а также в коррупции. Об этом сообщила местная телекомпания Rádio e Televisão de Portugal.

По ее данным, защита подсудимого намерена обжаловать приговор, пока Фредерико Карвальяу Жил останется под домашним арестом.

Фредерико Карвальяу Жила задержали по запросу португальских властей в Риме в мае 2016 года вместе с россиянином Сергеем Поздняковым, который якобы покупал у бывшего сотрудника португальских спецслужб секретные документы.

Позже Фредерико Карвальяу Жила экстрадировали на родину. В выдаче Позднякова Лиссабону итальянский суд отказал, сочтя недостаточными предоставленные доказательства вины подозреваемого в шпионаже россиянина. На тот момент расследованием занималась португальская сторона, а полицейские Португалии участвовали в операции задержания Позднякова и Жила по международному ордеру. У португальца были найдены конфиденциальные документы ЕС и НАТО, а у россиянина изъяли конверт с €10 тыс.

Как сообщили в октябре ТАСС источники в римском суде, итальянская прокуратура завершила расследование в отношении Познякова и намеревалась передать дело в суд. Согласно заключению следствия, Позднякову предъявлены обвинения в политическом и военном шпионаже. Поздняков на тот момент находился на свободе и, по некоторым данным, покинул Италию.