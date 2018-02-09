Генсек ООН призвал главу делегации КНДР в Пхёнчхане к переговорам по денуклеаризации

ООН, 9 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу переговорил с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР, номинальным главой государства Ким Ён Намом, высказавшись за проведение переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.

Как заявил журналистам заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, краткая беседа состоялась в Пхёнчхане, где проходят Олимпийские игры.

"Генеральный секретарь встретился с Ким Ён Намом. Они вместе находились на подиуме на церемонии [открытия Игр], а также на ужине, который проводил [президент Республики Корея] Мун Чжэ Ин. У него состоялся краткий разговор с председателем Ким [Ён Намом], в ходе которого он в очередной раз подчеркнул, что ожидает и надеется на то, что все стороны будут использовать диалог для мирной денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал Хак.

Отвечая на вопрос о том, проводил ли Гутерриш переговоры с прибывшей в Пхёнчхан сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, занимающей пост заместителя начальника отдела агитации и пропаганды Центрального комитета Трудовой партии Кореи, Хак отметил, что не в курсе подобных контактов. По его словам, генеральный секретарь уже вернулся в Сеул и через несколько часов вылетит обратно в Нью-Йорк.

Ранее в пятницу премьер-министр Японии Синдзо Абэ в разговоре с Ким Ён Намом потребовал от Пхеньяна отказаться от ракетно-ядерной программы. О том, что ответил представитель КНДР, не сообщается. Перед началом беседы политики пожали руки, это первый подобный контакт между представителями руководства двух стран.

О делегации КНДР

В начале года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. По итогам нескольких раундов консультаций в пограничном пункте Пханмунджом были достигнуты договоренности, предусматривающие отправку делегации спортсменов, чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхёнчхане, которая проходит с 9 по 25 февраля. В четверг профильный комитет Совета Безопасности ООН одобрил поездку северокорейской делегации, в состав которой был включен председатель государственного комитета по физической культуре и спорту Чхве Хви, находящийся под санкциями, в Пхёнчхан.

Делегация КНДР во главе с Ким Ён Намом прибыла в Республику Корея в пятницу. В составе делегации 22 человека.