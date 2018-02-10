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СМИ: Израиль попросил Россию содействовать недопущению эскалации на границе с Сирией

Международная панорама
10 февраля, 15:33 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 10, февраля. /ТАСС

По данным газеты "Едиот ахронот", соответствующий запрос в Москву был сделан по итогам срочных совещаний с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 февраля. /ТАСС/. Израиль обратился в субботу к России с просьбой о незамедлительном содействии в недопущении эскалации в районе израильско-сирийской границы. Об этом сообщает в субботу газета "Едиот ахронот", отмечая, что соответствующий запрос в Москву был сделан по итогам срочных совещаний с участием премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Авигдора Либермана с руководителями силовых ведомств и структур безопасности.

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Ранее в субботу, как заявляют израильские военные, вертолет еврейского государства сбил над Голанскими высотами иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии. В ответ самолеты Армии обороны Израиля нанесли удары по иранским объектам в Сирии и уничтожили иранский пункт контроля БПЛА. Вслед за этим по израильскому истребителю F-16 сирийскими ПВО были запущены несколько зенитных ракет, пилоты одного из самолетов покинули воздушное судно в соответствии с процедурой, один из них был ранен тяжело, второй получил легкие травмы.

После этого Израиль нанес мощный удар по системам ПВО и иранским целям в Сирии, поразив 12 целей - 4 иранских и 8 сирийских объектов на территории арабской страны. Представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус указал в субботу в беседе с иностранными журналистами, что со стороны еврейского государства "это были действия оборонительного характера, спровоцированные актом агрессии со стороны Ирана". "Мы [Израиль] в состоянии и намерены давать жесткий ответ всем, кто атакует нас, тем не менее мы не заинтересованы в эскалации ситуации", - добавил он.

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Персоны
Нетаньяху, Биньямин
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