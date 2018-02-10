СМИ: "Хезболлах" осудила израильские нападения на военные и гражданские объекты в Сирии

БЕЙРУТ, 10 февраля. /ТАСС/. Ливанская шиитская партия "Хезболлах" приветствовала "бдительность Вооруженных сил Сирии, отразивших ракетную атаку Израиля и сумевших поразить истребитель F-16". В переданном в субботу телеканалом Al Mayadeen заявлении "Хезболлах" подчеркивается, что этот успех сирийской армии означает "вступление Ближнего Востока в новую фазу стратегического противостояния".

"Израильским вторжениям в воздушное пространство Сирии положен конец", - говорится в документе.

В своем заявлении "Хезболлах" осуждает "непрекращающиеся агрессивные нападения Израиля на военные и гражданские объекты в Сирии и оказываемую им поддержку террористическим формированиям". Шиитская партия, бойцы которой сражаются с 2012 года в Сирии на стороне правительственных войск, заявляет, что "будет твердо стоять на стороне сирийского народа, защищая его суверенитет и законные права".