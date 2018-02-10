США одобрили действия Израиля по нанесению ударов по иранским объектам в Сирии

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Соединенные Штаты поддержали право Израиля на защиту своих территорий и нанесение им ударов по иранским объектам в Сирии. Так сотрудник пресс-службы министерства обороны США, майор Корпуса морской пехоты Адриан Рэнкин-Гэллоуэй прокомментировал ТАСС субботние удары Израиля по целям в Сирии.

"Израиль является нашим ближайшим партнером по [обеспечению] безопасности в регионе, и мы полностью поддерживаем неотъемлемое право Израиля защищаться от угроз в отношении своей территории и своего народа", - отметил он.

Майор подчеркнул, что Пентагон "не участвовал в этой военной операции" Израиля. "Мы разделяем обеспокоенность многих в регионе по поводу того, что дестабилизирующая деятельность Ирана угрожает международному миру и безопасности. Мы стремимся к более значительным международным усилиям по борьбе с вредоносной деятельностью Ирана", - заключил представитель оборонного ведомства.

Рэнкин-Гэллоуэй не стал отвечать на вопрос о том, беспокоятся ли США о безопасности своих летательных аппаратов в Сирии.

Ранее в субботу, как заявляют израильские военные, израильский вертолет сбил над Голанскими высотами иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии. В ответ самолеты Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам Ирана в Сирии и уничтожили пункт контроля БЛА. Вслед за этим по израильскому истребителю F-16 сирийскими ПВО были запущены несколько зенитных ракет, пилоты одного из самолетов покинули воздушное судно в соответствии с процедурой, один из них был ранен тяжело, второй получил легкие травмы.