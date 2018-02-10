Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США одобрили действия Израиля по нанесению ударов по иранским объектам в Сирии

Международная панорама
10 февраля, 21:30 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

В Пентагоне подчеркнули, что "не участвовали в этой военной операции"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Соединенные Штаты поддержали право Израиля на защиту своих территорий и нанесение им ударов по иранским объектам в Сирии. Так сотрудник пресс-службы министерства обороны США, майор Корпуса морской пехоты Адриан Рэнкин-Гэллоуэй прокомментировал ТАСС субботние удары Израиля по целям в Сирии.

Смотрите также

СМИ: "Хезболлах" осудила израильские нападения на военные и гражданские объекты в Сирии

Глава ВВС: удары Израиля в Сирии стали крупнейшей с 1982 года операцией против ПВО страны

Израиль дважды атаковал иранские и сирийские цели в Сирии и потерял F-16

"Израиль является нашим ближайшим партнером по [обеспечению] безопасности в регионе, и мы полностью поддерживаем неотъемлемое право Израиля защищаться от угроз в отношении своей территории и своего народа", - отметил он.

Майор подчеркнул, что Пентагон "не участвовал в этой военной операции" Израиля. "Мы разделяем обеспокоенность многих в регионе по поводу того, что дестабилизирующая деятельность Ирана угрожает международному миру и безопасности. Мы стремимся к более значительным международным усилиям по борьбе с вредоносной деятельностью Ирана", - заключил представитель оборонного ведомства.

Рэнкин-Гэллоуэй не стал отвечать на вопрос о том, беспокоятся ли США о безопасности своих летательных аппаратов в Сирии.

Ранее в субботу, как заявляют израильские военные, израильский вертолет сбил над Голанскими высотами иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии. В ответ самолеты Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам Ирана в Сирии и уничтожили пункт контроля БЛА. Вслед за этим по израильскому истребителю F-16 сирийскими ПВО были запущены несколько зенитных ракет, пилоты одного из самолетов покинули воздушное судно в соответствии с процедурой, один из них был ранен тяжело, второй получил легкие травмы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Иран Сирия Израиль
Темы
Кризис в Сирии
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи начали обыски в минсельхозе Забайкалья после задержания министра
2
WSJ: форма российских спортсменов выглядит самой стильной на Олимпиаде-2018
3
ООН: конфликт в Сирии вошел в одну из самых кровопролитных стадий
4
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
5
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
6
Сайт Алексея Навального внесен в реестр запрещенной информации
7
Олимпиада-2018 стартовала не безукоризненно
Темы дня
Новости партнеров
Реклама