За сутки в ходе операции на севере Сирии погибли 11 турецких военных

АНКАРА, 10 февраля. /ТАСС/. Число турецких военнослужащих, погибших в субботу в ходе операции в сирийском Африне, увеличилось до 11. Об этом говорится в распространенном заявлении турецкого Генштаба.

Ранее он сообщал о семи погибших военных. Двое из них стали жертвами крушения вертолета в провинции Хатай на турецко-сирийской границе.

"Еще четверо наших боевых товарища погибли в ходе операции "Оливковая ветвь" в Африне, еще двое солдат получили ранения", - говорится в заявлении Генштаба.

По последним данным, в Африне с начала проведения операции погибли уже 30 турецких военных, ранения получили более 70. Как утверждают ВС Турции, за это же время они "нейтрализовали 1141 террориста".

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских вооруженных отрядов в Африне, которые Анкара считает террористическими.