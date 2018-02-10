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За сутки в ходе операции на севере Сирии погибли 11 турецких военных

Международная панорама
10 февраля, 21:44 дата обновления: 10 февраля, 23:26 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 10, февраля. /ТАСС

С начала проведения операции в Африне погибли уже 30 турецких военных

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АНКАРА, 10 февраля. /ТАСС/. Число турецких военнослужащих, погибших в субботу в ходе операции в сирийском Африне, увеличилось до 11. Об этом говорится в распространенном заявлении турецкого Генштаба.

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Ранее он сообщал о семи погибших военных. Двое из них стали жертвами крушения вертолета в провинции Хатай на турецко-сирийской границе.

"Еще четверо наших боевых товарища погибли в ходе операции "Оливковая ветвь" в Африне, еще двое солдат получили ранения", - говорится в заявлении Генштаба.

По последним данным, в Африне с начала проведения операции погибли уже 30 турецких военных, ранения получили более 70. Как утверждают ВС Турции, за это же время они "нейтрализовали 1141 террориста".

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских вооруженных отрядов в Африне, которые Анкара считает террористическими.

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