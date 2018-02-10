Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пенс заявил, что между Сеулом и Вашингтоном нет разногласий по КНДР

Международная панорама
10 февраля, 22:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, февраля. /ТАСС

Американский вице-президент сообщил, что США и Республика Корея продолжат работать в тесном взаимодействии и активизируют кампанию с целью оказания максимального давления на КНДР

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Позиции США и Республики Корея по отношению к КНДР не расходятся: союзники Вашингтона настроены наращивать давление на Пхеньян. Об этом заявил в субботу американский вице-президент Майкл Пенс журналистам на борту своего самолета, возвращаясь в США из Республики Корея.

Пенс, слова которого приводит агентство The Associated Press, возглавлял американскую делегацию на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Он отметил, что возвращается в США, "будучи обнадеженным, что мы продолжим работать в тесном взаимодействии и активизируем кампанию с целью оказания максимального давления" на КНДР. Вице-президент заверил, что между Вашингтоном и Сеулом "нет и не будет расхождений".

Агентство отмечает, что Пенс во время пребывания в Республике Корея обвинял КНДР в попытках воспользоваться участием северокорейских спортсменов в Олимпийских играх для пропагандистских целей. "Однако Север был встречен с распростертыми объятьями на Играх, которые президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал "Олимпийскими играми мира", - констатирует АР. - Похоже, что как раз США остались за бортом, особенно после того, как сестра северокорейского диктатора передала Мун Чжэ Ину от своего брата приглашение посетить Север. Это стало самым ярким к настоящему времени свидетельством дипломатического сближения, против которого выступала администрация [президента США Дональда] Трампа".

Пенс, как отмечается в материале, сообщил журналистам, что Мун Чжэ Ин оповестил его о своей встрече с представителями КНДР. По словам вице-президента США, он и президент Республики Корея подтвердили, что будут "взаимодействовать с целью оказания максимального экономического и дипломатического давления на Северную Корею".

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в конце ноября 2017 года, когда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США. В ответ на это Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна.

Однако в начале текущего года в отношениях между Сеулом и Пхеньяном наметилось потепление. Стороны договорились об отправке делегации чиновников и артистов из КНДР на Игры в Пхёнчхане. Параллельно Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодные военные маневры Foal Eagle и учения Key Resolve, которые неизменно вызывают раздражение Пхеньяна.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мун Чжэ Ин Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк)
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи начали обыски в минсельхозе Забайкалья после задержания министра
2
WSJ: форма российских спортсменов выглядит самой стильной на Олимпиаде-2018
3
ООН: конфликт в Сирии вошел в одну из самых кровопролитных стадий
4
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
5
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
6
Сайт Алексея Навального внесен в реестр запрещенной информации
7
Олимпиада-2018 стартовала не безукоризненно
Темы дня
Новости партнеров
Реклама