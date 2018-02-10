Пенс заявил, что между Сеулом и Вашингтоном нет разногласий по КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Позиции США и Республики Корея по отношению к КНДР не расходятся: союзники Вашингтона настроены наращивать давление на Пхеньян. Об этом заявил в субботу американский вице-президент Майкл Пенс журналистам на борту своего самолета, возвращаясь в США из Республики Корея.

Пенс, слова которого приводит агентство The Associated Press, возглавлял американскую делегацию на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Он отметил, что возвращается в США, "будучи обнадеженным, что мы продолжим работать в тесном взаимодействии и активизируем кампанию с целью оказания максимального давления" на КНДР. Вице-президент заверил, что между Вашингтоном и Сеулом "нет и не будет расхождений".

Агентство отмечает, что Пенс во время пребывания в Республике Корея обвинял КНДР в попытках воспользоваться участием северокорейских спортсменов в Олимпийских играх для пропагандистских целей. "Однако Север был встречен с распростертыми объятьями на Играх, которые президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал "Олимпийскими играми мира", - констатирует АР. - Похоже, что как раз США остались за бортом, особенно после того, как сестра северокорейского диктатора передала Мун Чжэ Ину от своего брата приглашение посетить Север. Это стало самым ярким к настоящему времени свидетельством дипломатического сближения, против которого выступала администрация [президента США Дональда] Трампа".

Пенс, как отмечается в материале, сообщил журналистам, что Мун Чжэ Ин оповестил его о своей встрече с представителями КНДР. По словам вице-президента США, он и президент Республики Корея подтвердили, что будут "взаимодействовать с целью оказания максимального экономического и дипломатического давления на Северную Корею".

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в конце ноября 2017 года, когда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США. В ответ на это Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна.

Однако в начале текущего года в отношениях между Сеулом и Пхеньяном наметилось потепление. Стороны договорились об отправке делегации чиновников и артистов из КНДР на Игры в Пхёнчхане. Параллельно Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодные военные маневры Foal Eagle и учения Key Resolve, которые неизменно вызывают раздражение Пхеньяна.