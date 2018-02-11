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СМИ: курды в Африне подбили турецкий танк и уничтожили 25 бойцов противника

Международная панорама
11 февраля, 1:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, февраля. /ТАСС

Как передает Firat, турецкие вертолеты атаковали в субботу вечером селения Хелиль и Дейр-Баллут

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ТАСС, 11 февраля. Бойцы курдских отрядов отбили в субботу возле селения Хадж-Биляль в Африне атаки формирований "Сирийской свободной армии" (ССА), поддерживаемых турецкой бронетехникой. Как сообщило курдское агентство Firat, ополченцы нанесли противнику потери, убив 25 солдат и боевиков и подбив турецкий танк.

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Всего, по данным агентства, с начала турецкой операции "Оливковая ветвь" (20 января) на севере Сирии отряды курдских "Сил народной самообороны" (СНС) вывели из строя 43 вражеских единицы бронетехники. Формирования ССА и турецкие войска потеряли 669 человек убитыми, в том числе нескольких полевых командиров и офицеров, утверждают курды.

Как передает Firat, турецкие вертолеты атаковали в субботу вечером селения Хелиль (округ Раджу) и Дейр-Баллут (округ Джандарис). О потерях среди мирных жителей данных не приводится.

Всего жертвами конфликта на севере Сирии стали к концу недели около 150 курдов и арабов. Источники в городском госпитале Африна сообщили, что 345 раненым оказана помощь. Большинство из них - женщины и дети.

По данным турецкого Генштаба, вооруженные силы Турции уничтожили с 20 января 1141 террориста, к которым в Анкаре причисляют бойцов СНС. Турция признала потери 30 своих военнослужащих.

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