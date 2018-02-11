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CNN: десятки сотрудников Белого дома не получили постоянного допуска к секретным данным

Международная панорама
11 февраля, 6:21 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, февраля. /ТАСС

По данным телеканала, такого допуска нет и у зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера

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© AP Photo/Susan Walsh

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Несколько десятков сотрудников администрации президента США Дональда Трампа, в том числе его зять и старший советник Джаред Кушнер, не имеют документов, удостоверяющих то, что они на постоянной основе имеют доступ к секретной информации. Об этом сообщил в субботу телеканал CNN.

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По сведениям его источника, речь идет о 30 или 40 чиновниках. У них якобы имеются только временные документы, дающие допуск к секретным материалам. Как отмечается в публикации, в Белом доме объясняют это тем, что ФБР и службы безопасности проводят стандартную проверку, которая занимает много времени. Два источника CNN считают, что сложившаяся ситуация является крайне необычной и может говорить о наличии неких претензий со стороны разведывательных службы или правоохранительных органов США.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах отказался прокомментировать телеканалу приведенные в публикации утверждения. Он сослался на то, что не имеет право публично обсуждать вопросы, касающиеся допуска к секретным данным.

Как сообщили опрошенные телеканалом эксперты, причиной сложившейся ситуации может быть то, что многие лица, которые получили работу в администрации Трампа, в прошлом никогда не занимали государственных должностей или находились на них очень давно. Задержки в предоставлении указанных документов могут быть связаны и с наличием у сотрудника крупного состояния, а также финансовых или иных связей с гражданами других стран.

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