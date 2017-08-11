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WSJ: в США из-за подозрений в адрес РФ обязали избиркомы получать допуск к секретам

Международная панорама
11 августа, 2:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, августа. /ТАСС

На прошлой неделе уведомления о прохождении проверки на благонадежность получили сотрудники избиркомов четырех штатов

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ТАСС, 11 августа. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США обязало сотрудников избирательных комиссий в каждом из 50 штатов страны проходить проверку на благонадежность, чтобы получить допуск к ознакомлению с секретной информацией. МВБ признало, что избиркомы на местах являются "инфраструктурой особой важности" для Америки в свете приписываемых Москве попыток вмешательства в ход прошлогодней предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, отправной точкой в данном случае послужили жалобы руководителей и сотрудников избиркомов на то, что федеральные органы власти и разведывательное сообщество страны не доводило до них сведения о хакерских атаках и попытках повлиять извне на результаты ноябрьских выборов. МВБ долгое время решало, какого рода секретную информацию допустимо доводить до сведения членов избиркомов в том или ином штате. В итоге было решено открыть им допуск к сведениям среднего уровня секретности, для чего требуется пройти проверку на благонадежность, поясняет издание.

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По его сведениям, данная процедура начата на прошлой неделе. Соответствующие уведомления получили должностные лица в Западной Вирджинии, Вермонте, Мэне и Аризоне. "Киберугрозы в адрес властей штатов и округов по всей стране - это нечестная борьба. Мы не должны вести себя реакционно [по отношению к федеральным властям] только из-за нехватки информации", - заявил газете госсекретарь штата Западная Вирджиния Мак Уорнер (республиканец). Он выразил удовлетворение решением МВБ.

Расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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