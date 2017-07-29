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В Конгрессе США хотят запросить у разведки доклад по "кампаниям влияния" со стороны России

Международная панорама
29 июля, 8:13 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, июля. /ТАСС

Законодатели также требуют уточнить цели этих предполагаемых кампаний и обозначить возможные ответные меры

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© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в пятницу приняла законопроект о выделении средств американской разведке на 2018 финансовый год, в который вошли положения об изучении так называемых "кампаний влияния" со стороны России. Данный документ поддержали 380 конгрессменов, 35 выступили против.

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Согласно тексту, не позднее чем через 60 дней после вступления законопроекта в силу директор национальной разведки США, должность которого сейчас занимает Дэниел Коутс, должен представить профильным комитетам Конгресса доклад с описанием "наиболее заметных кампаний влияния", которые Москва якобы проводит или собирается проводить. Законодатели также требуют уточнить цели этих предполагаемых действий России и обозначить возможные ответные меры.

В тексте при этом подчеркивается, что речь идет о так называемых попытках РФ "тайно или открыто" оказать влияние на избирательные процессы в других странах.

Глава нацразведки должен будет представить и второй доклад - он будет касаться финансирования "операций в киберпространстве, кампаний по глобальному влиянию и разведывательной деятельности", источником которого якобы является российское правительство или лица, попавшие под антироссийские санкции. Конгрессмены также хотят обязать директора нацразведки проверить, не спонсирует ли РФ "терроризм, международную преступность и наркогруппировки".

В тексте обозначены так называемые "враждебные иностранные правительства". Помимо России туда также включены КНДР, Иран, Китай и Куба.

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