В Конгрессе США хотят запросить у разведки доклад по "кампаниям влияния" со стороны России

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в пятницу приняла законопроект о выделении средств американской разведке на 2018 финансовый год, в который вошли положения об изучении так называемых "кампаний влияния" со стороны России. Данный документ поддержали 380 конгрессменов, 35 выступили против.

Согласно тексту, не позднее чем через 60 дней после вступления законопроекта в силу директор национальной разведки США, должность которого сейчас занимает Дэниел Коутс, должен представить профильным комитетам Конгресса доклад с описанием "наиболее заметных кампаний влияния", которые Москва якобы проводит или собирается проводить. Законодатели также требуют уточнить цели этих предполагаемых действий России и обозначить возможные ответные меры.

В тексте при этом подчеркивается, что речь идет о так называемых попытках РФ "тайно или открыто" оказать влияние на избирательные процессы в других странах.

Глава нацразведки должен будет представить и второй доклад - он будет касаться финансирования "операций в киберпространстве, кампаний по глобальному влиянию и разведывательной деятельности", источником которого якобы является российское правительство или лица, попавшие под антироссийские санкции. Конгрессмены также хотят обязать директора нацразведки проверить, не спонсирует ли РФ "терроризм, международную преступность и наркогруппировки".

В тексте обозначены так называемые "враждебные иностранные правительства". Помимо России туда также включены КНДР, Иран, Китай и Куба.