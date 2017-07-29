Экс-руководитель аппарата Белого дома: в США мало кто верит в сговор Трампа с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Утверждения о сговоре команды Дональда Трампа с Россией ради победы на выборах в США прошлого года смехотворны, в них почти никто не верит. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News Райнс Прибас, ушедший в отставку с поста руководителя аппарата Белого дома.

"Все эти бесконечные разговоры о сговоре просто смехотворны. Я думаю, что не ошибусь, сказав, что почти не осталось людей, верящих в это", - заметил он.

Прибас скептически отнесся к муссированию подобных слухов. "Во многом из-за СМИ может создаться впечатление, будто в нашей стране больше ничего не происходит, кроме скандала с Россией. Это создает своего рода пузырь вокруг президента, не давая ему толком выполнять свою повестку дня", - пояснил он. "А сейчас важно как никогда сосредоточиться на реальных конкретных вещах", - добавил Прибас.

Он не уточнил, чем предполагает заниматься в будущем. В ближайшие две недели Прибас будет вводит в курс дел своего преемника Джона Келли, занимавшего пост министра национальной безопасности. "Когда я потребуюсь, я всегда буду под рукой и готов помочь", - заверил он.

Слухи о возможном уходе Прибаса появились в американских СМИ после назначения новым директором по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, который давно критиковал теперь уже бывшего главу аппарата. Как сообщила ранее газета The New York Times, именно появление в Белом доме Скарамуччи спровоцировало отставку бывшего пресс-секретаря Шона Спайсера, который, по утверждению издания, был в корне не согласен с решением Трампа назначить Скарамуччи директором по коммуникациям.

Последний в минувший четверг оказался в центре скандала, в крайне грубой форме отозвавшись в беседе с журналистом издания The New Yorker о своих коллегах в администрации США, обвинив их в утечках информации. Он, в частности, заверял, что Прибас вскоре будет уволен со своего поста.