Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-руководитель аппарата Белого дома: в США мало кто верит в сговор Трампа с Россией

Международная панорама
29 июля, 6:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, июля. /ТАСС

Райнс Прибас назвал "смехотворными" постоянные разговоры о приписываемых президенту США связях с РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы
Райнс Прибас

Райнс Прибас

© AP Photo/Alex Brandon, File

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Утверждения о сговоре команды Дональда Трампа с Россией ради победы на выборах в США прошлого года смехотворны, в них почти никто не верит. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News Райнс Прибас, ушедший в отставку с поста руководителя аппарата Белого дома.

"Все эти бесконечные разговоры о сговоре просто смехотворны. Я думаю, что не ошибусь, сказав, что почти не осталось людей, верящих в это", - заметил он.

Смотрите также
Сенат Конгресса США, Вашингтон, 8 июня

Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы

Прибас скептически отнесся к муссированию подобных слухов. "Во многом из-за СМИ может создаться впечатление, будто в нашей стране больше ничего не происходит, кроме скандала с Россией. Это создает своего рода пузырь вокруг президента, не давая ему толком выполнять свою повестку дня", - пояснил он. "А сейчас важно как никогда сосредоточиться на реальных конкретных вещах", - добавил Прибас.

Он не уточнил, чем предполагает заниматься в будущем. В ближайшие две недели Прибас будет вводит в курс дел своего преемника Джона Келли, занимавшего пост министра национальной безопасности. "Когда я потребуюсь, я всегда буду под рукой и готов помочь", - заверил он.

Слухи о возможном уходе Прибаса появились в американских СМИ после назначения новым директором по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, который давно критиковал теперь уже бывшего главу аппарата. Как сообщила ранее газета The New York Times, именно появление в Белом доме Скарамуччи спровоцировало отставку бывшего пресс-секретаря Шона Спайсера, который, по утверждению издания, был в корне не согласен с решением Трампа назначить Скарамуччи директором по коммуникациям.

Последний в минувший четверг оказался в центре скандала, в крайне грубой форме отозвавшись в беседе с журналистом издания The New Yorker о своих коллегах в администрации США, обвинив их в утечках информации. Он, в частности, заверял, что Прибас вскоре будет уволен со своего поста.

Смотрите также

Экс-руководитель аппарата Белого дома заявил, что останется сторонником Трампа

Конгрессмен: кнопку перезагрузки отношений с РФ нажимал не Трамп, а Хиллари Клинтон

Трамп назначил новым главой аппарата Белого дома Джона Келли

Конгрессмены просят назначить спецпрокурора для расследования действий администрации Обамы

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Спайсер, Шон Прибас, Райнс Трамп, Дональд Скарамуччи, Энтони
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США выразили протест в связи с шагами РФ в отношении американских дипломатов
2
Самолету с Рогозиным запретили пересекать небо Румынии
3
Кадыров обсудил инцидент с чеченками в Воронеже с главой региона
4
Экс-руководитель аппарата Белого дома: в США мало кто верит в сговор Трампа с Россией
5
Отели и санатории Сочи заполнены туристами почти на 100%
6
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
7
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама