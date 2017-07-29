Экс-руководитель аппарата Белого дома заявил, что останется сторонником Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Бывший руководитель аппарата Белого дома Райнс Прибас подал в отставку добровольно и останется сторонником Дональда Трампа. Об этом Прибас заявил в пятницу в эфире CNN.

Он уточнил, что принял самостоятельное решение об отставке после консультаций с американским лидером. "Я всегда буду сторонником Трампа", - сказал Прибас. Он заверил, что будет выступать в поддержку действующей администрации США.

Прибас сообщил, что одобряет решение президента назначить новым руководителем аппарата Белого дома Джона Келли, занимавшего до сих пор пост министра национальной безопасности США. Республиканец также выразил уверенность в том, что "Келли прекрасно справится" и заявил о готовности помочь ему принять дела.

Экс-глава аппарата Белого дома заявил, что с утечками будет разбираться его преемник При этом он не стал отвечать на вопрос, действительно ли он является одним из источников утечек из Белого дома в СМИ. "Я не хочу переходить на персоналии. Я уважаю президента США и страну", - ответил Прибас.

Он ответил утвердительно на вопрос о непрекращающихся утечках конфиденциальной информации. "Да, такая проблема есть. Я уверен, что Келли доберется до подноготной этого", - заявил Прибас.

Обсуждение возможности отставки Прибаса началось в американских СМИ после назначения на пост директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, который не раз выступал с критикой в адрес экс-главы аппарата Белого дома. По информации The New York Times, появление Скарамуччи в Белом доме также привело к отставке бывшего пресс-секретаря Шона Спайсера, который, как пишет NYT, выступал резко против этого назначения.

В четверг Скарамуччи в беседе с журналистом The New Yorker заявил о скором увольнении Прибаса. Также он в крайне грубой форме отозвался о своих коллегах в администрации США и обвинил их в утечках информации.