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WP: ФБР провело обыск в доме экс-главы штаба Трампа в рамках "российского дела"

Международная панорама
9 августа, 18:03 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, августа. /ТАСС

По данным издания, в ходе обыска у Пола Манафорта изъяли "различные записи". Какие именно бумаги агенты ФБР забрали с собой, не уточняется

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ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) в конце прошлого месяца рано утром провели обыск в доме Пола Манафорта - бывшего руководителя предвыборной кампании президента США Дональда Трампа - с целью изъять документы и материалы, касающиеся дела о так называемом российском вмешательстве в выборы 2016 года. Об этом в среду сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, агенты ФБР пришли в дом Манафорта в Александрии (штат Вирджиния) 26 июля, через день после того, как он добровольно встретился с сотрудниками аппарата спецкомитета Сената Конгресса США по разведке, который также проводит свое расследование "российского вмешательства".

После обыска агенты покинули дом Манафорта, изъяв "различные записи", утверждает WP.

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