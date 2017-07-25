Politico: Манафорт передаст Сенату заметки со встречи с Весельницкой

ТАСС, 25 июля. Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт передаст комитету Сената Конгресса США по разведке рукописные заметки, сделанные им во время встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой, в которой также принимали участие сын президента Дональд Трамп - младший и зять и советник американского лидера Джаред Кушнер. Об этом сообщила во вторник газета Politico.

Манафорт передаст записи о встрече, состоявшейся 9 июня прошлого года, когда будет давать показания в сенатском комитете по разведке. По информации газеты, он ответит на вопросы членов комитета на закрытом заседании во вторник или в среду. В понедельник перед членами этого комитета выступил Кушнер.

У издания нет сведений о том, какие еще вопросы, помимо касающихся встречи с Весельницкой, будут задавать Манафорту сенаторы. Однако газета предполагает, что их будет интересовать лоббистская деятельность бывшего главы предвыборного штаба Трампа.

В начале июля Дональд Трамп - младший признал факт встречи в Нью-Йорке с юристом Натальей Весельницкой. Сын президента не отрицает, что согласился на встречу в июне 2016 года, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера об экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон. Она была в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Трампа. Политические оппоненты президента США утверждают, что встреча является подтверждением наличия связей между его предвыборным штабом и Россией.

Весельницкая в интервью американской телекомпании NBC опровергла версию о том, что работала на власти России. Юрист также заявила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон. Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также не раз опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.