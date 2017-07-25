Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Politico: Манафорт передаст Сенату заметки со встречи с Весельницкой

Международная панорама
25 июля, 16:56 UTC+3 ТАСС

У издания нет сведений о том, какие еще вопросы, помимо касающихся встречи с российским адвокатом, будут задавать экс-главе предвыборного штаба Трампа сенаторы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 25 июля. Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт передаст комитету Сената Конгресса США по разведке рукописные заметки, сделанные им во время встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой, в которой также принимали участие сын президента Дональд Трамп - младший и зять и советник американского лидера Джаред Кушнер. Об этом сообщила во вторник газета Politico.

Смотрите также

Трамп-младший, Манафорт и Браудер дадут показания на слушаниях в Сенате 26 июля

Более половины американцев не одобряют политику США в отношении России

СМИ: адвокат Весельницкая готова дать показания в Cенате США по встрече с сыном Трампа

Трамп не видит ничего предосудительного в получении политического компромата

Манафорт передаст записи о встрече, состоявшейся 9 июня прошлого года, когда будет давать показания в сенатском комитете по разведке. По информации газеты, он ответит на вопросы членов комитета на закрытом заседании во вторник или в среду. В понедельник перед членами этого комитета выступил Кушнер.

У издания нет сведений о том, какие еще вопросы, помимо касающихся встречи с Весельницкой, будут задавать Манафорту сенаторы. Однако газета предполагает, что их будет интересовать лоббистская деятельность бывшего главы предвыборного штаба Трампа.

В начале июля Дональд Трамп - младший признал факт встречи в Нью-Йорке с юристом Натальей Весельницкой. Сын президента не отрицает, что согласился на встречу в июне 2016 года, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера об экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон. Она была в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Трампа. Политические оппоненты президента США утверждают, что встреча является подтверждением наличия связей между его предвыборным штабом и Россией.

Весельницкая в интервью американской телекомпании NBC опровергла версию о том, что работала на власти России. Юрист также заявила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон. Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также не раз опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с пятью автомобилями
2
Матвиенко назвала глупостью акт Минтранса о нормах провоза ручной клади
3
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
4
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа при невозвратных авиабилетах
5
Трамп выступил за расследование действий Украины по саботажу его предвыборной кампании
6
Источник: власти ФРГ готовят общеевропейский ответ на поставки турбин Siemens в Крым
7
CNN: корабль ВМС США открыл предупредительный огонь в направлении иранского судна
Темы дня
Новости партнеров
Реклама