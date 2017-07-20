Трамп-младший, Манафорт и Браудер дадут показания на слушаниях в Сенате 26 июля

СМИ: энергокомпании Европы предупредили о последствиях санкций против РФЭкономика и бизнес 20 июля, 2:56
"Известия": школьникам расскажут о воссоединении Крыма с РФ и санкциях ЗападаОбщество 20 июля, 2:20
В Минздраве заявили о снижении потребления алкоголя и смертности от отравлений в РоссииОбщество 20 июля, 1:58
План Сената США по отмене Obamacare за год повысит число незастрахованных до 17 млнМеждународная панорама 20 июля, 1:33
СМИ: власти Гаити начали воссоздание распущенной более 20 лет назад армииМеждународная панорама 20 июля, 1:18
Геркус: Рыбус способен стать одним из лидеров ФК "Локомотив"Спорт 20 июля, 1:10
В борьбе с пожарами в Хорватии и Черногории задействуют авиациюПроисшествия 20 июля, 0:57
"Известия": Кожин подтвердил информацию о поставке Ираку большой партии танков из РФАрмия и ОПК 20 июля, 0:56
Bloomberg: Госдеп ликвидирует отдел по кибербезопасностиМеждународная панорама 20 июля, 0:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Сын американского президента Дональд Трамп - младший, бывший руководитель предвыборного штаба республиканца Пол Манафорт и британский финансист Уильям Браудер дадут показания на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США 26 июля. Соответствующая информация была размещена в среду на сайте комитета.
По данным ABC, старший советник и зять Трампа Джаред Кушнер согласился дать показания в спецкомитете по разведке Сената Конгресса по поводу якобы имевших место попыток России повлиять на американские выборы.
Как подтвердила журналистам адвокат Кушнера Эбби Лоуэлл, встреча с законодателями пройдет 24 июля в закрытом режиме. "Как Кушнер и заявлял с марта, он готов добровольно сотрудничать и предоставить Конгрессу любую имеющуюся у него информацию, касающуюся расследования", - указала юрист.
По данным телеканала, сенаторы намерены расспросить Кушнера о том, поддерживал ли он какие-либо связи с россиянами во время предвыборной кампании 2016 года в США или после нее. Речь, вероятно, также пойдет о состоявшейся в июне 2016 года в Нью-Йорке встрече Дональда Трампа - младшего с Натальей Весельницкой. По словам участников встречи, на ней присутствовал и Кушнер.
Ранее Трамп-младший признал, что 9 июня 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Сын президента не отрицает, что согласился это сделать, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера о Хиллари Клинтон. Политические оппоненты хозяина Белого дома утверждают, что встреча является подтверждением наличия связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.
Весельницкая в интервью телекомпании NBC опровергла версию о том, что работала на власти РФ. Юрист также отметила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон.
Трамп и руководители его администрации не раз опровергали слухи о каких бы то ни было предосудительных контактах с Россией. По их убеждению, все усилия в данной сфере политизированы и направлены на делегитимизацию законной исполнительной ветви власти в США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали домыслы о том, что Россия пыталась вмешиваться в американские предвыборные процессы. Пресс-секретарь президента РФ заявил ранее журналистам, что юрист Весельницкая Кремлю не знакома.
Браудер добивался принятия Конгрессом США в декабре 2012 года так называемого акта Магнитского, который предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц.