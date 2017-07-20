Трамп-младший, Манафорт и Браудер дадут показания на слушаниях в Сенате 26 июля

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Сын американского президента Дональд Трамп - младший, бывший руководитель предвыборного штаба республиканца Пол Манафорт и британский финансист Уильям Браудер дадут показания на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США 26 июля. Соответствующая информация была размещена в среду на сайте комитета.

По данным ABC, старший советник и зять Трампа Джаред Кушнер согласился дать показания в спецкомитете по разведке Сената Конгресса по поводу якобы имевших место попыток России повлиять на американские выборы.

Как подтвердила журналистам адвокат Кушнера Эбби Лоуэлл, встреча с законодателями пройдет 24 июля в закрытом режиме. "Как Кушнер и заявлял с марта, он готов добровольно сотрудничать и предоставить Конгрессу любую имеющуюся у него информацию, касающуюся расследования", - указала юрист.

По данным телеканала, сенаторы намерены расспросить Кушнера о том, поддерживал ли он какие-либо связи с россиянами во время предвыборной кампании 2016 года в США или после нее. Речь, вероятно, также пойдет о состоявшейся в июне 2016 года в Нью-Йорке встрече Дональда Трампа - младшего с Натальей Весельницкой. По словам участников встречи, на ней присутствовал и Кушнер.

Ранее Трамп-младший признал, что 9 июня 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Сын президента не отрицает, что согласился это сделать, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера о Хиллари Клинтон. Политические оппоненты хозяина Белого дома утверждают, что встреча является подтверждением наличия связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.

Весельницкая в интервью телекомпании NBC опровергла версию о том, что работала на власти РФ. Юрист также отметила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон.

Трамп и руководители его администрации не раз опровергали слухи о каких бы то ни было предосудительных контактах с Россией. По их убеждению, все усилия в данной сфере политизированы и направлены на делегитимизацию законной исполнительной ветви власти в США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали домыслы о том, что Россия пыталась вмешиваться в американские предвыборные процессы. Пресс-секретарь президента РФ заявил ранее журналистам, что юрист Весельницкая Кремлю не знакома.

Браудер добивался принятия Конгрессом США в декабре 2012 года так называемого акта Магнитского, который предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц.