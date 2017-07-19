СМИ: адвокат Весельницкая готова дать показания в Cенате по встрече с сыном Трампа

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российский адвокат Наталья Весельницкая готова дать показания в Cенате США по поводу встречи с сыном президента США Дональда Трампа, Дональдом Трампом - младшим. Об этом она сказала в интервью телеканалу RT.
"Да, я готова, если мне будет обеспечена безопасность", - сказала Весельницкая, отвечая на вопрос, готова ли она поехать в Cенат США.
Адвокат добавила, что будет выступать "исключительно в правовом поле". "Сегодня я должна думать прежде всего о своей безопасности, о безопасности своей семьи, своих четырех детях", - отметила она.
По словам Весельницкой, британский финансист Уильям Браудер собирал информацию о ней и ее семье, а полученные сведения передавались в Госдепартамент США.
"Господин Браудер, его команда собирали информацию о моей семье, о моем семейном положении, замужем я или не замужем, есть у меня дети или нет. Они находили фотографию моего дома, отправляли это Кайлу Паркеру, это известный человек в Палате представителей, который многие годы работает исключительно на господина Браудера, а не на конгрессменов и Конгресс. Дальше это все делилось с представителям Госдепартамента США", - сказала она.
Весельницкая считает, что скандал по поводу ее встречи с Трампом-младшим инициирован Браудером. "Сегодняшняя ситуация - это хорошо срежиссированная история конкретного манипулятора. Господин Браудер - величайший технолог манипуляции средствами массовой информации", - добавила она.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Весельницкая на встрече с сыном президента США Дональда Трампа в 2016 году представила ему информацию, касающуюся Браудера. Как утверждает издание, Весельницкая рассказала о встрече с Дональдом Трампом-младшим в Нью-Йорке. Юрист указала, что пытается распространить информацию о Браудере. Последнего суд в России ранее признал виновным в совершении налоговых преступлений и заочно приговорил к девяти годам колонии.
Браудер добивался принятия Конгрессом США в декабре 2012 года так называемого акта Магнитского, который предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц. С подачи финансиста власти США возбудили уголовное дело в отношении группы компаний Prevezon Holdings, владельцем которой является гражданин РФ Денис Кацыв. В мае разбирательство завершилось досудебным соглашением, которое адвокат Prevezon Holdings назвал победой.
Ранее Трамп-младший признал, что 9 июня 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Сын президента не отрицает, что согласился это сделать, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера о Клинтон. Политические оппоненты президента США утверждают, что встреча является подтверждением наличия связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.
Весельницкая в интервью телекомпании NBC опровергла версию о том, что работала на власти РФ. Юрист также отметила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон.
Трамп и руководители его администрации не раз отвергали слухи по поводу каких бы то ни было предосудительных контактов с Россией. По их убеждению, все усилия на данном направлении политизированы и направлены на делегитимизацию законной исполнительной власти США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали домыслы о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США. Пресс-секретарь президента РФ заявил ранее журналистам, что юрист Весельницкая Кремлю не знакома.