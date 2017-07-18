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CNN: зятя Трампа могут лишить допуска к секретной информации

Международная панорама
18 июля, 22:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, июля. /ТАСС

Причиной отказа в выдаче соответствующего разрешения может стать участие Джареда Кушнера во встрече с российским юристом

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Джаред Кушнер

Джаред Кушнер

© EPA/Olivier Douliery

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Старший советник и зять президента США Джаред Кушнер может быть лишен допуска к информации, являющейся государственной тайной. Как сообщил во вторник телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме, произойти может это, в частности, из-за его участия во встрече с юристом из РФ.

По данным телеканала, сейчас у зятя Дональда Трампа имеется временный допуск к секретной информации, однако недавно он подал запрос о предоставлении постоянного доступа к гостайне и в связи с этим уже проходил собеседование с сотрудниками ФБР. Как отмечает CNN, некоторые сотрудники Белого дома всерьез опасаются, что Кушнеру могут отказать в выдаче соответствующего разрешения.

Проверки в отношении того или иного человека, претендующего на допуск к государственным секретам, проводит ФБР, после чего оно направляет соответствующий отчет в Белый дом, где ответственные за безопасность сотрудники и принимают окончательное решение.

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Как сообщает телеканал, Трамп может в любом случае распорядиться предоставить своему зятю постоянный допуск к гостайне, даже несмотря на несогласие с этим среди сотрудников Белого дома. Однако такой шаг, скорее всего, приведет к крайне негативной реакции и еще сильнее раздует скандал вокруг якобы имевших место связей между Трампом и Россией.

CNN напоминает, что демократы настойчиво призывают лишить Кушнера допуска к гостайне, причем в последнее время, по данным канала, сомнения в отношении надежности зятя президента начали испытывать даже некоторые республиканцы. Кушнер в отличии от всех остальных участников встречи с российским юристом в настоящий момент является госслужащим и одним из ключевых советников Трампа.

При этом Кушнер, подавая запрос о предоставлении ему доступа к секретной информации, изначально не включил сведения о данной встрече в перечень своих недавних контактов с представителями зарубежных государств. Из-за этого ему пришлось отзывать и направлять данный запрос обратно уже в исправленном виде.

Встреча с юристом

Ранее Дональд Трамп - младший признал, что 9 июня 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с юристом из РФ Натальей Весельницкой. Сын президента не отрицает, что согласился на встречу, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера об экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон. Последняя была в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Трампа на выборах.

Политические оппоненты президента США утверждают, что встреча якобы является подтверждением наличия связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.

Сама Весельницкая впоследствии опровергла версию о том, что якобы могла работать на власти России. Юрист также отметила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявлял ранее журналистам, что юрист Весельницкая Кремлю незнакома.

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