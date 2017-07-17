NYT: Секретная служба не охраняла сына Трампа во время его встречи с юристом из РФ

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Секретная служба США не обеспечивала охрану сына нынешнего президента страны Дональда Трампа во время его встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой летом 2016 года. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times со ссылкой на официального представителя Секретной службы Мэйсона Бреймана.

"Дональд Трамп - младший не являлся объектом охраны Секретной службы США в июне 2016 года. Таким образом, мы не проводили проверку тех лиц, с которыми он встречался в то время", - цитирует издание Бреймана.

В воскресенье в эфире телекомпании ABC юрисконсульт президента США Джей Секулов поднял эту тему, выражая уверенность, что в согласии Трампа-младшего встретиться с российским адвокатом и рядом посторонних лиц в разгар предвыборной кампании не было ничего предосудительного. По его мнению, в обратном случае возникает вопрос о компетентности Секретной службы, которая занимается безопасностью не только первых лиц государства, но и ведущих политиков, кандидатов на пост главы государства и членов их семей.

Ранее на этой неделе Трамп-младший признал, что 9 июня 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой. Сын президента не отрицает, что согласился это сделать, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера о Хиллари Клинтон. Политические оппоненты президента США утверждают, что встреча якобы является подтверждением наличия связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.

Весельницкая в опубликованном интервью телекомпании NBC опровергла версию о том, что работала на власти РФ. Юрист также отметила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон.

Трамп и руководители его администрации не раз отвергали слухи по поводу каких бы то ни было предосудительных контактов с Россией. По их убеждению, все усилия на данном направлении политизированы и направлены на делегитимизацию законной исполнительной власти США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали домыслы о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США. Пресс-секретарь президента РФ заявил ранее журналистам, что юрист Весельницкая Кремлю не знакома.