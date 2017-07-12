Сын Трампа назвал встречу с юристом из РФ потерей времени

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Сын президента США Дональд Трамп - младший заявил, что он поступил бы иначе летом 2016 года, если бы знал, какую шумиху американские СМИ раздуют из его встречи с юристом из РФ Натальей Весельницкой. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был опубликован во вторник.

Сын президента США назвал встречу потерей времени. Он признал, что, "вероятно, поступил бы несколько иначе", если бы просчитал, к каким последствиям та встреча приведет спустя год.

"Это было незначимое событие. И я не помнил о нем вообще, пока вы [СМИ] не стали влезать во все это. Для меня это были выброшенные на ветер 20 минут, что стыдно", - отметил он.

Трамп-младший признал, что не рассказал отцу о данной встрече. "Говорить было не о чем", - пояснил он.

"Я не могу поручиться [за достоверность] информации, кто-то направил мне послание по электронной почте, с этим я ничего поделать не могу. Я прочел его и ответил соответствующим образом", - рассказал Трамп-младший. "Имелось нечто, возможно, конкретная информация об историях, о которых я читал, поэтому я захотел выслушать ее. Но на самом деле [встреча] ни к чему не привела, было очевидно, что она была не о том", - сказал он.

В воскресенье газета The New York Times сообщила, что Трамп-младший в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой, якобы связанной с российскими властями. По утверждению издания, Трамп-младший согласился на встречу, так как ему обещали предоставить на ней информацию компрометирующего характера о Хиллари Клинтон. В опубликованном во вторник интервью американской телекомпании NBC Весельницкая опровергла версию о том, что работала на власти России и заявила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон.