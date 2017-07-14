Ринат Ахметшин подтвердил, что участвовал во встрече сына Трампа и юриста из РФ

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Лоббист Ринат Ахметшин подтвердил, что присутствовал на состоявшейся в прошлом году встрече Дональда Трампа - младшего, сына нынешнего президента США, с юристом из РФ Натальей Весельницкой. При этом в опубликованном в пятницу интервью агентству AP он опроверг утверждения, что когда-либо работал на советскую контрразведку.

"Это неверно", - сказал он в ответ на просьбу AP прокомментировать сообщения, распространенные рядом СМИ, согласно которым Ахметшин якобы ранее был советским контрразведчиком. Он заявил, что в период с 1986 по 1988 год служил в советской армии, однако не был связан с разведкой.

Ахметшин, который занимается лоббистской деятельностью, также отметил, что с ним не связывались по факту встречи ни помощники спецпрокурора США, ведущего расследование по РФ, ни агенты ФБР, ни какие-либо другие представители американских властей, однако заявил, что готов говорить с ними. "Я думаю, что у меня есть законное право рассказать мою историю", - сказал он.

Несущественная встреча

Говоря о прошедшей встрече Весельницкой с Трампом-младшим, Ахметшин заявил агентству, что она была "несущественной". По его словам, он "ожидал более серьезной" беседы. "По правде говоря, я никогда не думал, что это окажется таким большим делом", - отметил лоббист, имея в виду шумиху, развернувшуюся в США по поводу данной встречи.

По его словам, во время встречи Трамп-младший хотел получить от Весельницкой доказательства того, что в Национальный комитет Демократической партии США незаконно поступали денежные средства из сомнительных источников, однако юрист не предоставила ему такой информации. Она заявила, что в предвыборном штабе Дональда Трампа, который тогда являлся кандидатом в президенты от республиканцев, должны самостоятельно изучить данный вопрос, после чего собеседники юриста потеряли всяческий интерес, сказал лоббист.

"Они не могли дождаться, пока встреча завершится", - рассказал Ахметшин. В той беседе также участвовали зять Трампа Джаред Кушнер и занимавший тогда пост главы предвыборного штаба Пол Манафорт.

Бывший "разведчик"

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что бывший сотрудник советской контрразведки, который якобы до сих пор имеет связи с российскими спецслужбами, присутствовал на состоявшейся в прошлом году встрече Трампа-младшего и Весельницкой. По данным канала, человек, о котором идет речь, эмигрировал в США и имеет российско-американское гражданство. NBC не раскрыл имя присутствовавшего, однако ряд американских СМИ сообщили, что им является Ахметшин.

Весельницкая подтвердила телеканалу, что во время встречи ее сопровождал некий человек, однако не стала раскрывать его личность. При этом адвокат Трампа-младшего Алан Футерфас заявил каналу, что указанный человек был представлен, как друг певца Эмина Агаларова. Продюсером последнего является Роб Голдстоун, который, как ранее сообщалось, организовал встречу российского юриста с сыном президента США. Футерфас отметил, что разговаривал со спутником Весельницкой, тот заявил ему, что "не работает на российское правительство".

Как отмечала NBC, факт присутствия на встрече такого человека, "вероятно, станет предметом интереса" со стороны назначенного минюстом спецпрокурора США, а также спецкомитетов по разведке в обеих палатах Конгресса, которые ведут разбирательства по поводу якобы имевшего места вмешательства России в американские выборы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил в пятницу журналистам, что Кремлю ничего неизвестно о человеке по имени Ринат Ахметшин.

Разговор с юристом

Ранее на этой неделе Дональд Трамп - младший признал, что 9 июня 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с юристом Натальей Весельницкой. Сын президента не отрицает, что согласился на встречу, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера об экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон. Последняя являлась в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Трампа на выборах. Политические оппоненты президента США утверждают, что встреча якобы является подтверждением наличия связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.

Весельницкая в опубликованном интервью телекомпании NBC опровергла версию о том, что работала на власти России. Юрист также отметила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон. Пресс-секретарь президента РФ заявил ранее журналистам, что юрист Весельницкая Кремлю также незнакома.