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Fox: у юриста из РФ не было права находиться в США во время встречи с сыном Трампа

Международная панорама
14 июля, 0:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, июля. /ТАСС

По данным телеканала, разрешение Натальи Весельницкой на въезд и пребывание в Соединенных Штатах истекло задолго до встречи с Дональдом Трампом - младшим

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НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Власти США при администрации Барака Обамы сначала отказали в визе российскому адвокату Наталье Весельницкой, но потом выдали ей временное разрешение на въезд и пребывание в Соединенных Штатах. Это разрешение истекло задолго до встречи Весельницкой с сыном Дональда Трампа в Нью-Йорке в июне 2016 года. Об этом сообщил в четверг американский телеканал Fox News.

Согласно его данным, в 2015 году власти США отказали россиянке в визе, основания для такого решения не уточнялись. Тем не менее Весельницкой выдали разрешение въехать и оставаться в США с октября 2015 года до начала января 2016 года. В прокуратуре США Восточного округа штата Нью-Йорк телеканалу подтвердили, что срок действия этого разрешения не продлевался.

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"Ей не выдавали второго разрешения в нашем ведомстве. Первоначальное разрешение, касающееся ее [Весельницкой] дела, истекло в начале 2016 года, мы его не продлевали", - заявил официальный представитель прокуратуры Джеймс Марголин. Таким образом российский адвокат могла незаконно находиться в США, когда встречалась с Дональдом Трампом - младшим летом прошлого года, резюмировал Fox News.

Ранее на этой неделе Дональд Трамп - младший признал, что 9 июня 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с юристом Натальей Весельницкой. Сын президента не отрицает, что согласился на встречу, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера об экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон. Последняя являлась в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Трампа. Политические оппоненты президента США утверждают, что встреча является подтверждением наличия связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.

Весельницкая в опубликованном во вторник интервью американской телекомпании NBC опровергла версию о том, что работала на власти России. Юрист заявила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник журналистам, что юрист Наталья Весельницкая Кремлю незнакома.

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