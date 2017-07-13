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Трамп заявил, что узнал о встрече сына с юристом из РФ несколько дней назад

Международная панорама
13 июля, 1:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, июля. /ТАСС

Президент США считает, что "многие люди провели бы такую встречу"

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НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп лишь несколько дней назад был уведомлен о встрече его сына с юристом из России, имевшей место в 2016 году. Об этом американский лидер заявил в среду в интервью агентству Reuters.

Он указал, что ему стало известно об этом лишь "пару дней назад". Президент добавил, что не винит сына.

"Думаю, многие люди провели бы такую встречу", - добавил Трамп.

Ранее на этой неделе Дональд Трамп-младший, сын американского лидера, признал, что в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с юристом Натальей Весельницкой, якобы связанной с российскими властями.

Трамп-младший не отрицает, что согласился на встречу, так как надеялся получить на ней информацию компрометирующего характера об экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон. Последняя являлась в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Трампа. Политические оппоненты президента США утверждают, что встреча является подтверждением наличия связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.

Весельницкая в опубликованном во вторник интервью американской телекомпании NBC опровергла версию о том, что работала на власти России, и заявила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон.

Трамп и руководители его администрации не раз отвергали слухи по поводу каких бы то ни было предосудительных контактов с Россией. По их убеждению, все усилия на данном направлении политизированы и направлены на делегитимизацию законной исполнительной власти США.

В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали домыслы о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник журналистам, что юрист Наталья Весельницкая Кремлю незнакома.

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