Трамп назвал "охотой на ведьм" начатую в СМИ США травлю его старшего сына

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ТАСС, 12 июля. Президент США Дональд Трамп назвал "величайшей охотой на ведьм" развязанную в последние дни в американских СМИ информационную кампанию, инициаторы которой пытаются обвинить его старшего сына чуть ли не в государственной измене за встречу с российским юристом Натальей Весельницкой летом прошлого года. Политик выразил в среду сожаление по поводу происходящего. Он заявил о поддержке своего сына, который во вторник в интервью телеканалу Fox News опроверг все подозрения.
"Мой сын Дональд хорошо справился со своей задачей вчера вечером. Он был открыт, откровенен и чист. Это [начатая против него кампания] является величайшей в политической истории охотой на ведьм. Это печально", - написал в своемTwitter руководитель американской администрации.
My son Donald did a good job last night. He was open, transparent and innocent. This is the greatest Witch Hunt in political history. Sad!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2017 г.
В минувшее воскресенье газета The New York Times сообщила, что Трамп-младший в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой, якобы связанной с российскими властями. По утверждению издания, он согласился на встречу, так как ему обещали предоставить на ней информацию компрометирующего характера о Хиллари Клинтон. В опубликованном во вторник интервью американской телекомпании NBC Весельницкая опровергла версию о том, что работала на власти России и заявила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон.