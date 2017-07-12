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Трамп назвал "охотой на ведьм" начатую в СМИ США травлю его старшего сына

Международная панорама
12 июля, 14:14 UTC+3 ТАСС

Американский президент также выразил сожаление в связи со скандалом

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Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA/SEAN GALLUP/POOL

ТАСС, 12 июля. Президент США Дональд Трамп назвал "величайшей охотой на ведьм" развязанную в последние дни в американских СМИ информационную кампанию, инициаторы которой пытаются обвинить его старшего сына чуть ли не в государственной измене за встречу с российским юристом Натальей Весельницкой летом прошлого года. Политик выразил в среду сожаление по поводу происходящего. Он заявил о поддержке своего сына, который во вторник в интервью телеканалу Fox News опроверг все подозрения.

"Мой сын Дональд хорошо справился со своей задачей вчера вечером. Он был открыт, откровенен и чист. Это [начатая против него кампания] является величайшей в политической истории охотой на ведьм. Это печально", - написал в своемTwitter руководитель американской администрации.

В минувшее воскресенье газета The New York Times сообщила, что Трамп-младший в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой, якобы связанной с российскими властями. По утверждению издания, он согласился на встречу, так как ему обещали предоставить на ней информацию компрометирующего характера о Хиллари Клинтон. В опубликованном во вторник интервью американской телекомпании NBC Весельницкая опровергла версию о том, что работала на власти России и заявила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон.

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