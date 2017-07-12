Адвокат Весельницкая рассказала о единственном вопросе сына Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Сын президента США Дональд Трамп - младший на встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой в Нью-Йорке летом прошлого года задал один единственный вопрос. Его интересовало, есть ли у адвоката финансовые документы, доказывающие, что Национальный комитет Демократической партии США (НКДП) черпал средства из сомнительных источников. Об этом Весельницкая сообщила в интервью американской телекомпании NBC, фрагменты которого были опубликованы во вторник.

"Вопрос, который был задан мне, звучал следующим образом: имеются ли у меня финансовые документы, которые могут доказать, что фонды, используемые для спонсирования НКДП, поступают из неподобающих источников", - уточнила юрист. По ее словам, таких документов у нее не было, поэтому она ответила, что "никогда не имела намерения собирать финансовые документы с такой целью".

"Я никогда никого не просила о конкретной встрече с Дональдом Трампом - младшим или с кем-то еще", - приводит NBC слова Весельницкой.

В воскресенье газета The New York Times сообщила, что Дональд Трамп - младший в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой, якобы связанной с российскими властями. По утверждению издания, сын нынешнего президента США согласился на встречу, так как ему обещали предоставить на ней информацию компрометирующего характера о Хиллари Клинтон. Экс-госсекретарь США являлась в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Дональда Трампа. Впоследствии в интервью NBC адвокат опровергла версию, что она обещала сыну Трампа компрометирующие материалы на Клинтон и работала на власти РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник журналистам, что юрист Наталья Весельницкая Кремлю не знакома.

Трамп и руководители его администрации не раз отвергали слухи по поводу каких бы то ни было предосудительных контактов с Россией. По их убеждению, все усилия на данном направлении политизированы и направлены на делегитимизацию законной исполнительной власти США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали домыслы о том, будто Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США.