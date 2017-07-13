Трамп заявил, что встреча его сына с юристом из РФ не принесла результатов

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ПАРИЖ, 13 июля. /ТАСС/. Встреча сына президента США Дональда Трампа - младшего с юристом из России Натальей Весельницкой не принесла никаких результатов. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с французским лидером Эмманюэлем Макроном по итогам их встречи.
"В результате этой встречи ничего не произошло. Результат этой встречи нулевой", - сказал он.